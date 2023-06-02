Một người phụ nữ xinh đẹp gõ cửa tôi tưởng vào nhầm nhà, sự thật dấu giếm bao lâu nay bị tôi phát hiện khiến đau xé lòng

Tâm sự Eva 02/06/2023 12:06

Bình thường, tôi không trau truốt bản thân chỉ chăm lo cho các con nhưng không ngờ chồng lại làm những việc khiến tôi ngã ngửa.

Tôi từng là một người phụ nữ không biết yêu bản thân mình. Khi ấy tôi cứ nghĩ, phụ nữ lấy chồng rồi thì phải biết chăm lo cho nhà chồng. Đi ra ngoài xe xua quá, người ta lại đánh giá bản thân.

Không ít lần ra bên ngoài, tôi muối mặt với mọi người. Vì thấy tôi, họ cứ đoán tôi phải ngoài 30 tuổi rồi. Trong khi tôi mới chỉ 27 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp. Lúc biết tuổi thật của tôi, người ta thì ngượng còn tôi cũng chẳng thoái mái chút nào.

Một người phụ nữ xinh đẹp gõ cửa tôi tưởng vào nhầm nhà, sự thật dấu giếm bao lâu nay bị tôi phát hiện khiến đau xé lòng - Ảnh 1
Chồng luôn chê vợ luộm thuộm - Ảnh minh họa: Internet

Sinh đến đứa con thứ hai, tôi bệ dạc hơn trước rất nhiều. Dù quần áo chất đầy tủ nhưng ở nhà, tôi vẫn mặc mình chiếc quần của chồng vì nghĩ rằng mặc như vậy sẽ thoải mái. Chồng tôi thì tối ngày chê vợ luộm thuộm. Anh vẫn bảo: “Phụ nữ như em chẳng khác gì đàn ông chuyển giới”.

Lúc ấy tôi vẫn nghĩ đó là một câu nói đùa, cho đến khi chồng ngoại tình. Dĩ nhiên, người phụ nữ mà chồng tôi đem lòng yêu thương vụng trộm là một người có nhan sắc. Cô ta từng thách thức tôi, bắt tôi phải bỏ chồng. Nhưng tôi không có đủ bản lĩnh để làm điều đó. Nói đúng hơn thì tôi sợ, sợ cái bộ dạng xấu xí của mình sẽ làm trận chiến bị thất bại ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chồng tôi ngày càng mê đắm người tình. Anh bỏ vợ bỏ con đến nhà người tình ở. Sang đó ở một thời gian, chồng tôi còn gửi đơn ly hôn về và yêu cầu tôi ký.

Thật sự lúc đó tôi mới tự vấn bản thân. Hy sinh mấy năm trời vì chồng vì con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Vậy mà cuối cùng vẫn bị chồng bỏ, chồng chê. Tôi bắt đầu nhìn mình trong gương và thấy đúng thật, tôi rất xấu xí.

Một người phụ nữ xinh đẹp gõ cửa tôi tưởng vào nhầm nhà, sự thật dấu giếm bao lâu nay bị tôi phát hiện khiến đau xé lòng - Ảnh 2
Sau tất cả thì hai vợ chồng quay lại với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cái xấu ấy xuất phát từ việc tôi đã bỏ bê bản thân. Và kể từ ngày nhận được lá đơn ly hôn chồng gửi, tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu giảm cân, tập luyện để cơ thể thon thả hơn. Những bộ quần áo trước đây đều được thay đổi hoặc tôi lên mạng học cách phối đồ để nhìn mới mẻ.

Ròng rã 4 tháng tập luyện, tôi đã có được một thân hình tạm ổn. Nhiều người bạn cũ gặp lại còn không tin vì tôi quá khác biệt. Ngay cả chồng tôi. Sau 4 tháng bỏ vợ con, anh trở về. Nhưng lúc tôi mở cửa, anh cau mày nói: “Tôi đi nhầm nhà à”. Nhìn lại số nhà, anh trợn mắt ngạc nhiên vì tôi quá khác trước.

Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi nhu nhược khi tha thứ cho chồng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi cũng là người có lỗi. Nếu như tôi biết chăm chút cho mình, chồng tôi đã không như vậy. Vì thế, chúng tôi sẽ cho nhau thêm một cơ hội. Hy vọng các bạn cũng vậy, là phụ nữ, chúng ta cần phải thương bản thân trước khi thương bất kỳ ai khác. Phải không mọi người?

Tôi và chồng 'quần nhau' đến sập giường, bố mẹ già không tài nào ngủ được, chạy qua phán 1 câu khiến chúng tôi dừng ngay lập tức

Tôi và chồng 'quần nhau' đến sập giường, bố mẹ già không tài nào ngủ được, chạy qua phán 1 câu khiến chúng tôi dừng ngay lập tức

Hà và Thành yêu nhau từ hồi cấp 3, không dám làm chuyện người lớn vì sợ. Đến tận khi kết hôn mới có cơ hội khám phá cơ thể nhau trên chiếc giường cũ của bố mẹ nên mới có câu chuyện cười ra nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện vợ chồng.

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 48 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 48 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo