Bất cứ chuyện gì cũng có lý do của nó. Giống như chuyện vợ anh bắt anh phải kiêng không gần gũi không phải đến tháng mà lại vì một lý do khác. Có lẽ ngày hôm nay anh chính là người đàn ông có cái sừng to nhất. Anh bị vợ mình cắm sừng và lúc anh phát hiện ra rằng mình bị cắm sừng chính là lúc mà anh đã thương vợ rất thật lòng.

Thời gian gần đây anh cũng phát hiện ra vợ mình có nhiều sự thay đổi. Bản thân cô ấy lúc nào cũng trốn tránh anh chuyện gần gũi. Anh là người đàn ông có nhu cầu cao và cũng muốn được gần gũi với vợ mình nhiều.