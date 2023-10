Vợ chồng không lo chuyện 'nguội lạnh' tình cảm nếu biết cách yêu đối phương theo kiểu mới mẻ

Chuyện ấy trở nên mãnh liệt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Một chút thú vị từ Oral Sex khiến chàng thăng hoa

Oral Sex – quan hệ bằng miệng là một cách âu yếm cho chàng sướng mà bạn nên thực hiện trong bước khởi đầu. Trước tiên bạn phải biết vui đùa và vuốt ve "cậu nhỏ" của chàng. Điều đó sẽ khiến chàng càng trân trọng bạn hơn, vì có thể chạm đến thứ thầm kín của chàng.

Cho anh ấy biết mình muốn gì

Một đời sống tình dục hoàn hảo không bao giờ là điều chỉ xuất phát từ một phía mà đó phải là sự kết hợp hài hòa giữa bạn và người ấy. Vì vậy, hãy đừng mong chờ chồng hay bạn trai của bạn nắm rõ hay đọc được suy nghĩ, mong muốn của bạn trong chuyện ấy nếu bạn không bày tỏ với anh ấy.

Cách tốt nhất để cả hai thấu hiểu nhau và cùng tận hưởng những điều tuyệt vời là hãy cho anh ấy biết những suy nghĩ, mong muốn của bạn. Nếu gặp khó khăn trong việc nói trực tiếp, bạn có thể gửi tin nhắn, chắc chắn hai người sẽ hiểu và đáp ứng nhu cầu của nhau tốt hơn.

Chủ động thay đổi tư thế giúp chàng có thêm nhiều năng lượng trong cuộc yêu

Ân ái mãi một kiểu sẽ khiến chàng nhanh cảm thấy nhàm chán vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế yêu. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế vợ chồng gần gũi qua mạng internet.

Trao đổi thẳng thắn về chuyện ấy

Không đến mức như trong bộ phim “Sex and the city” nhưng chắc chắn những người phụ nữ có “đời sống chăn gối tốt đẹp” thường làm khi ngồi cùng với bạn bè của mình. Bạn sẽ nhận ra rằng đây cũng không phải chuyện gì to tát, những chuyện đáng sợ mà bạn không bao giờ đề cập đến vì sợ thực ra chẳng làm ảnh hưởng đến ai cả.