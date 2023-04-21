Phụ nữ cần có 4 bí quyết này trong tay khiến chồng hạnh phúc ngất ngây trên giường

Những màn dạo đầu bao giờ cũng là bước đệm tuyệt vời giúp cuộc yêu trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ bỏ qua các bước lã lướt cơ thể trước mặt bạn đời nhé!

Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the . Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy

Hôn môi và liếm là cách giao hợp cho chàng hạnh phúc mà không thể thiếu trong màn dạo đầu. Sau đó tiến gần lại bên chàng, trao cho chàng những nụ hôn nồng nhiệt. Ban đầu bạn chỉ nên nhử chàng bằng những nụ hôn nhẹ ngoài môi. Sau đó thực hiện những nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Chỉ hôn ở môi không thì chưa đủ sau đó tiến đến tai, là vị trí gây kích thích ở đàn ông. Vì ở vành tay có rất nhiều dây thần kinh, nên vô cùng nhạy cảm. Sau đó từ từ liếm từ trên ngực xuống dưới lỗ rốn của chàng. Chắc chắn bạn sẽ khiến chàng phát ngất vì màn dạo đầu ướt át và nồng nhiệt.

Hôn môi chàng nhẹ nhàng. Ảnh minh họa: Internet

Xoa và mơn trớn cơ thể, cắn nhẹ trong lúc lâm trận

Nghe có vẻ hơi bạo lực, nhưng chắc chắn chàng sẽ thích mê cho mà xem. Đặc biệt đối với đàn ông mạnh mẽ có nhu cầu sinh lý cao. Da của đàn ông khá dày, nhưng vẫn có một số vùng da nhạy cảm như vùng da ở gần bộ phận sinh dục. Bạn chỉ cần xoa, mơn trớn ở những vị trí nhạy cảm. Sau đó cắn vào vành tay hoặc đầu ti của đàn ông sẽ giúp chàng trở nên hưng phấn hơn.

Thì thầm vào tai chàng những lời âu yếm cởi mở

Đôi khi chỉ cần những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phải cương cứng. Bạn chỉ cần nói thỏ the bên tai chàng bằng những lợi gợi dục có một chút tục tỉu, nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn đè bạn xuống và thực hiện cuộc mây mưa cháy bỏng. Những lời nói 18+ luôn gơi dậy sự tưởng tượng về tình dục trong đàn ông.