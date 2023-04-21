Nhìn vào camera, Phương bàng hoàng khi phát hiện chồng dan díu, ngoại tình với con riêng của bố vợ ngay tại nhà của mình.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ không hạnh phúc, 30 tuổi Phương mới dám kết hôn. Chồng cô ấy chính là mối tình đầu tiên trong đời. Ngược lại, người vợ không phải là người đầu tiên của anh.

Trước khi đến với Phương, anh trải qua nhiều mối tình thậm chí đang sống thử với một cô gái khác. Đến lúc quen nhau, anh vẫn qua lại với tình cũ.

Phương biết điều đó nhưng tình yêu đầu đời, vẻ đẹp ngoại hình và sự chiều chuộng hết mực của anh khiến cô ấy bất chấp tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Phương lại tin rằng sự chân thành và tình yêu của mình sẽ chiếm được tình cảm của anh. Cuối cùng, anh cũng chọn cô và chấm dứt với cô bạn gái kia.

Chưa đầy một năm quen nhau, hai người quyết định kết hôn sớm để bố nhanh chóng sang nhượng căn nhà đang ở cho cả hai. Bởi, Tết vừa rồi, ông bỗng nhiên dắt về, giới thiệu với hai người cô con gái riêng. Từ nhỏ đến lớn, Phương chưa từng nghe bố nói có con riêng.

Tự nhiên có chị gái cùng cha khác mẹ, khiến cô ấy rất ngỡ ngàng. Phương không chấp nhận được sự thật ấy. Trong lòng Phương càng lo ông sẽ chia tài sản, thậm chí chuyển nhượng căn nhà đang ở cho chị ta. Vì bố từng nói muốn chuộc lỗi lầm, bù đắp cho đứa con mình đã chối bỏ mấy chục năm qua.

Nghe Phương kể, anh đã đồng ý làm đám cưới. Sau đó ít tháng, bố sang tên căn nhà đang ở cho hai vợ chồng. Tuy vậy, ông ra điều kiện chúng tôi không được bán và chuyển ra ngoài ở khi ông còn sống. Đặc biệt, cả hai vợ chồng Phương phải cho phép chị qua lại thăm, chăm sóc bố.

Ông còn tha thiết mong vợ chồng Phương chấp nhận, đối xử thật tốt với chị ấy. Đương nhiên cả hai đồng ý với tất cả yêu cầu của bố.

Chồng ngoại tình với con riêng của bố. Ảnh: Internet

Thời gian sau đó, chị gái thường đến nhà Phương thăm bố. Lúc ông bệnh, chị đến thường xuyên hơn. Được chị chăm sóc, người bố vui ra mặt. Còn tôi, tôi ghét cay ghét đắng mình.

Phương luôn thấy chị giả tạo, làm ra vẻ thương yêu bố để được ông chia tài sản. Tuy vậy, vì đã hứa với bố, cả hai vợ chồng sẽ không ngăn cấm chị đến nhà thăm ông.

Khoảng 2 tháng trước, bố Phương bệnh nặng. Tâm tính ông thay đổi một cách kỳ lạ. Ông không muốn tôi gần gũi chăm sóc mà chỉ muốn gặp chị. Thậm chí người bố còn mong để chị ấy ở lại nhà, chăm sóc, cơm nước cho mình.

Thời gian chị đến chăm bố, Phương được công ty giao nhiệm vụ nghiên cứu, mở rộng thị trường ở tỉnh xa nên thường xuyên vắng nhà. Phương mừng ra mặt vì không phải chạm mặt người mình không ưa. Tuy vậy, cô có phần lo lắng bởi chồng tôi vốn có thói trăng hoa. Phương sợ việc chị ta đến nhà thường xuyên lúc mình vắng mặt sẽ sinh chuyện.

Do đó, trước khi đi công tác, cô ấy bóng gió với chồng chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén để anh hiểu và tự biết giữ mình. Nghe Phương nói, anh chồng tủm tỉm cười, nói tôi cứ yên tâm đi công tác.

Phương trong lòng vẫn có cảm giác không yên tâm. Vì vậy, cô ấy đã bí mật lắp camera giấu kín trong nhà.

Và rồi những điều tôi lo sợ đã xảy ra. Bật camera, Phương tá hỏa và đau đớn thấy cảnh chồng mình và chị gái thân mật với nhau. Cô ấy không thể ngờ anh chồng lại ngoại tình, phản bội mình bằng cách đau đớn như vậy.

Cố ấy mất hết niềm tin vào người chồng không thể bỏ tật trăng hoa của mình. Bắt đầu Phương chán ghét anh đến nỗi không thèm trở về nhà ngay để đánh ghen.

Sau đó Phương chỉ gửi cho chồng đoạn video ghi lại cảnh anh thân mật với người phụ nữ cô ấy ghét ngay trong ngôi nhà của mình rồi khóa máy. Kết thúc chuyến công tác, Phương lủi thủi về nhà thì không thấy chị gái của mình đâu nữa.

Tối hôm ấy, anh chồng van xin Phương tha thứ. Anh đổ hết lỗi lên đầu người phụ nữ kia. Anh nói mình đã bị chị ta quyến rũ. Dĩ nhiên Phương không bao giờ tin vào mấy lời đường mật và dối trá đó của anh. Thậm chí, chúng càng khiến cô ấy đau lòng và khinh anh hơn.

Tuy vậy, cô ấy vẫn hứa sẽ tha thứ, không làm lớn chuyện để anh mất việc, xấu mặt với thiên hạ, gia đình. Nhưng đổi lại anh phải làm thủ tục trao tặng phần sở hữu ngôi nhà đang ở cho Phương.

Sau khi đã lấy lại được ngôi nhà, Phương quyết định đẩy hai con người khiến tôi đau khổ ra khỏi cuộc sống của mình. Cô âm thầm gửi đơn xin ly hôn chồng và cấm cửa chị gái đến nhà. Để bố được vui những năm cuối đời, Phương chỉ đồng ý cho chị thăm hỏi ông qua điện thoại và mạng xã hội.