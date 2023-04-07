Bí mật ghi âm cuộc ngoại tình của chồng và bồ trên ô tô, tôi chuẩn bị "trả thù" thì sững người trước lời khuyên của luật sư

Tâm sự gia đình 07/04/2023 11:57

Người vợ đau khổ vì chồng mình ngoại tình, sống cùng kẻ thứ ba nhưng lại không gửi tiền nuôi con. Cô càng tức giận hơn khi mình chẳng thể làm gì để bắt anh ta trả giá.

Câu chuyện về người vợ đau khổ vì chồng không thể gửi tiền nuôi con vì không đủ để sống trong tận hai ngôi nhà với con giáp thứ 13 được giới thiệu.

Vào ngày 4/4, trong chương trình 'Trung tâm tư vấn của luật sư In-seop Cho' của đài YTN đã tường thuật lại câu chuyện về một người vợ muốn trả thù chồng mình vì anh ta ngoại tình, sống chung với một người phụ nữ khác ở một thành phố khác.

Bí mật ghi âm cuộc ngoại tình của chồng và bồ trên ô tô, tôi chuẩn bị 'trả thù' thì sững người trước lời khuyên của luật sư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể, chồng cô luôn làm việc ngoài giờ và thường xuyên đi công tác ở các thành phố khác. Rồi một ngày, người vợ nảy sinh nghi ngờ trước cuộc điện thoại của chồng, do theo chồng đi công tác nên phát hiện ra chuyện ngoại tình.

Việc chồng ngoại tình không chỉ vợ mà các con cũng biết. Người vợ gặp cô tình nhân và đòi cô chia tay với chồng mình, nhưng tiểu tam còn vênh mặt, tỏ ra kiên quyết rằng cô ta không có ý định chia tay. Chồng cô cũng thu dọn đồ đạc đến sống trong nhà của người thứ ba, thậm chí anh ta còn không gửi tiền nuôi con.

Bí mật ghi âm cuộc ngoại tình của chồng và bồ trên ô tô, tôi chuẩn bị 'trả thù' thì sững người trước lời khuyên của luật sư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người vợ nói: "Tôi muốn trả thù. Tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện khi bắt gặp kẻ thứ ba và còn cất giữ nội dung ngoại tình của hai người trong hộp đen ô tô của chồng tôi".

Luật sư Kim Ye-jin, người đã nghe câu chuyện, nói: "Về mặt pháp lý, cô có thể yêu cầu người phụ nữ ngoại tình cấp dưỡng bằng cách cô ta phải nhận trách nhiệm về việc đã làm rạn nứt quan hệ hôn nhân giữa cô với chồng cô. Trong trường hợp hành hung người khác, có khả năng có thể dẫn đến vấn đề hình sự, vì vậy cô hãy cẩn thận chú trọng điều này”.

Bí mật ghi âm cuộc ngoại tình của chồng và bồ trên ô tô, tôi chuẩn bị 'trả thù' thì sững người trước lời khuyên của luật sư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Luật sư nói thêm: “Trong quá trình thông báo nếu cô ấy nói với bên thứ ba không phải là thành viên trong gia đình và truyền tải theo cách tiêu cực dễ lan truyền rộng thì có khả năng điều đó khiến cô bị kiện vì tội phỉ báng, vì vậy tôi nghĩ cũng nên cẩn thận”.

“Tòa án tối cao quy định rằng việc ghi âm các cuộc trò chuyện giữa các bên không phải là bất hợp pháp. Tôi không nghĩ việc sử dụng nội dung gian dối trong hộp đen lắp trên xe là có vấn đề. Tuy nhiên, nếu một máy ghi âm được cài đặt trong xe của người chồng hoặc bản ghi âm được lấy thông qua nó, thì có khả năng cô bị phạt hình sự vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Bí mật Truyền thông”, luật sư nói thêm.

Theo Daum 

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