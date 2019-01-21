Viết cho những người đàn bà vì chồng mà khóc hằng đêm

Tâm sự gia đình 21/01/2019 10:47

Nước mắt rơi vì người xứng đáng là người khôn ngoan, còn rơi vì người tệ bạc là người ngu dại. Đàn bà lấy chồng để cười tươi mỗi ngày, chứ không phải để nước mắt lăn dài hằng đêm chẳng ai lau.

Gửi em, người đàn bà vì chồng mà khóc đến hao gầy. Phận đàn bà chúng ta vốn dĩ rất giống nhau. Ai cũng mong sau những chuỗi ngày độc thân sẽ tìm được bến đỗ riêng cho mình.

Ai cũng mong nụ cười luôn thường trực trên môi và sóng gió sẽ có người che chắn hộ. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, có người khóc thì có người cười, có người cười ắt hẳn có người phải tự lau nước mắt hằng đêm.

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Đàn bà lấy chồng ai rồi cũng có những nỗi niềm riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đóng cánh cửa phòng lại, chị vùi mình vào chăn, nước mắt đã lăn dài ướt đẫm gối. Chưa bao giờ chị thấy đau lòng nhiều như vậy. Trước mặt chồng con, chị luôn là người vợ, người mẹ mạnh mẽ, kiên cường, là tấm gương tốt cho các con.

Nhưng chị vẫn là đàn bà. Mà đàn bà thì ai lại không yếu đuối. Phụ nữ sinh ra là phái yếu vì vậy luôn cần đến một người đàn ông để che chở. Dù họ có mạnh mẽ, tự mình gánh vác hết mọi thứ cũng không tránh được những lúc mệt mỏi.

Viết cho những người đàn bà vì chồng mà khóc hằng đêm - Ảnh 2
Nước mắt họ lăn dài hằng đêm mà chồng nào hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Anh không ngoại tình, cũng không khiến chị và con phải thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng chị vẫn luôn cảm thấy trống trải và cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đàn ông nghĩ đàn bà thường đòi hỏi những điều viển vông, không đúng thực tế.

Phụ nữ thích đàn ông về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình, cùng xắn tay áo vào bếp phụ giúp vợ. Phụ nữ thích đàn ông ôm vợ mỗi khi ngủ. Phụ nữ thích đàn ông có thể cùng vợ chăm sóc con khi chúng ốm đau. Phụ nữ thích đàn ông nắm chặt tay vợ khi đi qua những con đường đông đúc.

Viết cho những người đàn bà vì chồng mà khóc hằng đêm - Ảnh 3
Trong hôn nhân, mọi thứ chẳng như mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích nhiều thứ lắm, nhưng đàn ông lại ít khi làm được. Cánh mày râu cho là vợ vẽ chuyện, đòi hỏi vô lý. Vợ chồng lấy nhau nhiều năm, những việc gì bỏ được nên bỏ. Hẹn hò làm gì cho tốn kém trong khi còn nuôi con.

Và những suy nghĩ đó dần giết chết hôn nhân của họ. Và những suy nghĩ đó dần giết chết trái tim nồng nhiệt của người phụ nữ bên cạnh họ. Đàn ông nên nhớ, những đòi hỏi của đàn bà chẳng có gì vô lý. Đó vốn dĩ là những điều các anh cần làm chứ chẳng phải để vợ mở lời.

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Phụ nữ luôn bị tổn thương bởi người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng phải khóc. Khóc vì chồng vô tâm, vì con không nghe lời. Khóc vì gia đình bên chồng quá khắt khe. Khóc vì anh chị em nhà chồng quá thẳng thắn làm tổn thương mình.

Nếu may mắn lấy được người chồng có thể thấu hiểu thì nước mắt đàn bà rơi cũng xứng đáng. Còn chẳng may mắn lấy được người vô tâm, những giọt nước mắt đó xem như đã uổng phí.

Trong hôn nhân, thực tế thì nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười. Vài ba năm đầu có thể vui, nhưng vài năm về sau, cuộc sống đã rẽ theo hướng khác mà bản thân mình chẳng thể điều khiển được.

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Trong hôn nhân kẻ khóc người cười là chuyện thường tình - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách của cả hai dần thay đổi khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên nặng nhọc hơn. Phụ nữ khóc nhiều, đàn ông thì chẳng còn thời gian để lau nước mắt cho vợ. Mỗi đêm nằm xoay lưng lại với nhau, nước mắt phụ nữ lăn dài, đàn ông nào có hay biết.

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