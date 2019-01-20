Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ?

Tâm sự gia đình 20/01/2019 06:27

Trong lòng chị vẫn luôn thắc mắc một điều, chẳng lẽ đàn ông ai rồi cũng ngoại tình, ai rồi cũng chạy theo những phù phiếm bỏ rơi vợ con? Và khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có một lần nghĩ đến vợ con đang chờ đợi ở nhà hay không?

Người ta thường nói bạc bẽo nhất là lòng người. Dù người đó đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời mình, nhưng chưa chắc họ đã yên vị mãi. Đàn ông có thể chung thủy vài ba năm đầu, sau đó lại sinh tật trăng hoa. Không lẽ trong tâm trí họ, vợ chẳng đáng để họ có thể từ chối hết những thú vui ngoài kia hay sao?

Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ? - Ảnh 1
Đàn ông khi ngoại tình có bao giờ nghĩ đến vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Ngày biết anh ngoại tình, chị đau khổ nhiều, đồng thời cũng trách bản thân không ít. Chị đã nghĩ có lẽ mình không đủ tốt, không đủ đẹp. Vì vậy chị cố gắng thay đổi. Nhưng rồi sau này chị mới biết lỗi không phải riêng mình mà là ở anh.

Vốn dĩ trái tim của anh chẳng còn thủy chung thì chị có cố gắng thay đổi mình đến mấy cũng vô dụng. Một khi đàn ông đã lạc lối, có gắng gượng vun đắp cũng chẳng thể nào hàn gắn được. Nếu bản thân anh không nghĩ đến vợ mỗi khi lên giường với người đàn bà khác thì làm sao chị có thể cố gắng đây.

Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ? - Ảnh 2
Đàn ông chỉ biết thỏa mãn nhu cầu của mình mà không nghĩ đến hậu quả - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ đàn ông ai cũng vậy. Khi ngoại tình, chẳng ai nghĩ đến vợ con đang trông ngóng ở nhà. Họ chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà chẳng nghĩ về hậu quả sau này. Vì họ sống quá dễ dãi hay vì không thật sự tôn trọng người bạn đời của mình?

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng ngoại tình chẳng có gì đáng trách, “hành sự” xong rồi về nhà vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình đấy thôi. Khôn khéo giấu giếm một chút là chẳng ai biết. Tuy nhiên họ không hề biết phụ nữ là người tinh tế. Chỉ cần chồng ho một tiếng cũng biết anh ấy có những thay đổi như thế nào.

Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ? - Ảnh 3
Phụ nữ càng tổn thương sẽ càng muốn buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô vợ thường thắc mắc “đàn ông lên giường với gái lạ, có nghĩ đến vợ hay không?”. Xin thưa, nếu nghĩ đến vợ, họ đã chẳng làm điều đó. Hoặc nếu có nghĩ thì cũng chỉ là thoáng qua rồi sẽ quên ngay thôi. Đàn ông thường khá hời hợt. Họ nghĩ chuyện nào cũng sẽ có cách giải quyết, ít ai biết dừng lại đúng lúc.

Khi lên giường với người đàn bà khác, đàn ông sẽ chỉ nghĩ làm thế nào để thỏa mãn. Họ không bao giờ nghĩ vợ sẽ chấp nhận điều đó như thế nào. Thậm chí ít ai có cảm giác tội lỗi, xấu hổ với vợ. Đàn ông xem chuyện lên giường với người khác là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với phụ nữ, đó là nỗi đau suốt cuộc đời này chẳng bao giờ quên được.

Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ? - Ảnh 4
Không người nào đủ cao thượng để có thể mãi tha thứ cho chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Mấy ai chấp nhận nhìn người đàn ông mà mình yêu thương nhất lên giường với người khác? Mấy ai lại chịu đựng được nỗi đau bị phản bội? Vì vậy trước khi lên giường với ai, đàn ông hãy nghĩ đến vợ dù chỉ một lần.

Hãy nghĩ cho những đớn đau mà đàn bà phải chịu đựng. Hãy nghĩ đến việc sau những thỏa mãn thể xác đó, các anh có đường quay về hay không? Nếu đã nghĩ đến nhưng vẫn muốn thử, hãy chuẩn bị tinh thần chờ đón cái kết đắng nhất cho cuộc đời mình.

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