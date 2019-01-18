Không cần kiểm tra điện thoại, đây là cách lật tẩy chồng ‘mèo mả gà đồng’ nhanh nhất

Phụ nữ yêu 18/01/2019 16:39

Dưới đây là cách tật tẩy đàn ông ăn vụng nhanh nhất mà không cần phải kiểm tra điện thoại, vợ nên áp dụng để không bị "cắm sừng".

Nhiều người phát hiện chồng ngoại tình nhờ kiểm tra điện thoại của chồng. Nhưng cách làm này khá kém duyên. Không ít trường hợp chồng mắng vợ vì bị xâm phạm đời tư. Vì vậy những cô vợ nên khôn khéo áp dụng những chiêu sau đây để kiểm soát chồng mà không bị mang tiếng vô duyên.

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Đàn ông ngoại tình rất dễ phát hiện ra - Ảnh minh họa: Internet

Quan sát cách chồng sử dụng điện thoại

Không cần phải dùng trăm phương ngàn kế hỏi mượn rồi điều tra tin nhắn của chồng, bạn chỉ cần quan sát cách anh ấy sử dụng điện thoại. Người đàn ông làm chuyện mờ ám rất dễ nhận ra.

Nếu đang có mối quan hệ lén lút, anh ấy sẽ như chàng trai mới lớn, ôm khư khư chiếc điện thoại. Bạn chỉ cần theo dõi tần suất anh ấy sử dụng điện thoại mỗi ngày là biết ngay. Ngày xưa anh ấy không có thói quen giữ điện thoại trong người. Nhưng bây giờ lúc nào cũng kè kè bên mình, chắc chắn anh ấy đang có chuyện gì giấu bạn.

Mùi hương lạ trên cơ thể chồng

Không cần kiểm tra điện thoại, đây là cách lật tẩy chồng ‘mèo mả gà đồng’ nhanh nhất - Ảnh 2
Phụ nữ chỉ cần để ý đến mùi cơ thể của chồng là biết anh ấy có ngoại tình hay không - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết chồng có ăn vụng hay không, bạn chỉ cần để ý đến mùi hương trên cơ thể của anh ấy. Khi “hành sự” bên ngoài, chắc chắn mùi nước hoa của phụ nữ sẽ bám vào áo quần của đàn ông. Chỉ cần vợ tinh ý quan sát đồ chồng mặc mỗi ngày sẽ phát hiện ra.

Nếu trên người chồng tỏa ra mùi hương lạ, bạn hãy cẩn thận. Người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ kè kè hỏi han mà sẽ âm thầm theo dõi những điều chồng làm. Đây là cách tinh tế nhất giúp phụ nữ phát hiện ra chồng có điểm gì đáng ngờ không. 

Kiểm tra đồ lót của chồng

Không cần kiểm tra điện thoại, đây là cách lật tẩy chồng ‘mèo mả gà đồng’ nhanh nhất - Ảnh 3
Khi giặt giũ hãy để ý đồ lót của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông “hành sự” xong chắc chắn sẽ để lại dấu vết gì đó. Chỉ cần vợ để ý một chút trong khi giặt giũ quần áo là sẽ phát hiện ra. Bằng cách này, bạn sẽ không phải phải kiểm tra điện thoại và cũng không cần phải tra khảo chồng.

Ánh mắt khi nói chuyện với vợ

Khi nói chuyện, vợ hãy quan sát ánh mắt của chồng. Bởi ánh mắt là bộ phận khó có thể nói dối nhất. Phụ nữ vốn có giác quan thứ sáu nên sẽ dễ dàng nhận ra chồng đang có vấn đề.

Không cần kiểm tra điện thoại, đây là cách lật tẩy chồng ‘mèo mả gà đồng’ nhanh nhất - Ảnh 4
Khi giao tiếp, ánh mắt của chồng không trung thực, nhìn là biết ngay - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên để ý khi chồng giao tiếp với mình như thế nào. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn hay là sợ hãi, lảng tránh? Nếu không dám nhìn vào mắt vợ, có thể anh ấy đang che giấu điều gì đó. Đàn ông cứ tưởng mình thông minh, giấu giếm giỏi, nhưng thực tế đàn bà đủ tinh tế để biết được chồng đã thay đổi. 

Dò xét những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của chồng

Lời khuyên cho phụ nữ là đừng bao giờ gây thù chuốc oán với bạn bè, đồng nghiệp của chồng. Bởi những mối quan hệ bên cạnh anh ấy là nguồn tin thân cận giúp bạn lật tẩy chồng ăn vụng nhanh nhất. Đàn ông đôi khi không tâm sự cùng vợ nhưng sẽ nói hết với bạn bè.

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