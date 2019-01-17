Đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng khó qua khỏi ‘ải mỹ nhân’ với kiểu phụ nữ này

Có những kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê đắm cả đời. Dù đã có vợ con đề huề, là người chồng, người cha mẫu mực cũng khó tránh khỏi “ải mỹ nhân”.

Dù là người chồng, người cha mẫu mực, họ cũng khó vượt ải này. Có câu “tình cũ không rủ cũng tới”, đa số đàn ông bị tình cũ làm cho xiêu lòng. Vì vậy, các cô vợ phải nâng cao cảnh giác.

Người cũ là điều khiến đàn ông cảm thấy tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Dù bề ngoài giả vờ quên nhưng trong lòng họ, tình cảm với người cũ vẫn còn hiện hữu. Vì vậy khi vô tình gặp lại, trong lòng họ vẫn còn xao xuyến và dễ rơi vào lưới tình.

Người ít nói, giỏi chiều chuộng

Đàn ông bị thu hút bởi người phụ nữ ít nói, giỏi chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường rất ghét những người hay càm ràm và dạy đời. Tuy nhiên các cô vợ thường có thói quen khó bỏ này. Do đó đàn ông cảm thấy chán ghét, không muốn về nhà nữa. Bên cạnh đó, họ luôn bị cuốn hút bởi những cô nàng có nội tâm sâu sắc, ít nói và giỏi chiều chuộng.

Khi đi ra ngoài, họ sẽ tìm một người khác hoàn toàn so với vợ. Ở bên cạnh những người như vậy, đàn ông cảm thấy được thấu hiểu và dễ dàng giấu đi những bí mật khó nói trong lòng. Thế nên vợ hãy biết tiết chế cảm xúc của mình, đừng để chồng phải cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh.

Người bí ẩn

Phụ nữ càng bí ẩn càng khiến đàn ông muốn khám phá - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, vợ đã cũ, chẳng còn điều gì thú vị để khám phá. Đàn ông luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ và bí ẩn. Kiểu phụ nữ bí ẩn luôn khiến đàn ông có cảm giác tò mò và muốn khám phá ngay.

Ở họ luôn toát ra một điều gì đó rất cuốn hút. Vì vậy mà đàn ông dù đã có vợ nhưng vẫn u mê muốn đâm đầu vào.

Phụ nữ cá tính

Phụ nữ cá tính khiến đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cá tính luôn khiến đàn ông cảm thấy thú vị. Cánh mày râu thường thích những cô nàng dịu dàng, nữ tính nhưng lại có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với kiểu người cá tính.

Khi ở bên họ, đàn ông sẽ khám phá và học được nhiều điều thú vị. Hoặc khi gặp phải vấn đề, kiểu phụ nữ này sẽ mạnh mẽ nói lên quan điểm của mình. Điều này khiến đàn ông càng trân trọng họ hơn là một cô nàng "gọi dạ, bảo vâng".