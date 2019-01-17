Vợ không chịu thay đổi những tính cách này, đừng hỏi vì sao chồng cứ bồ bịch, gái gú

Phụ nữ yêu 17/01/2019 15:21

Nếu vợ không thay đổi những điều này thì đàn ông sẽ cảm thấy sợ hãi, thích bồ bịch, gái gú, chẳng muốn có trách nhiệm với gia đình.

Đàn bà dại là người không chịu thay đổi những thói xấu này, vì vậy chồng cứ muốn bồ bịch, đi làm không chịu về nhà.

Ưa hờn giận, bỏ nhà đi

Mỗi lần cãi nhau với anh, chị lại ôm con về nhà mẹ đẻ ở tận một tuần lễ. Những lần đầu anh còn sang năn nỉ, xin lỗi rồi đưa vợ con về. Nhưng những lần sau này, anh chán, không còn muốn xuống nước nữa.

Vợ không chịu thay đổi những tính cách này, đừng hỏi vì sao chồng cứ bồ bịch, gái gú - Ảnh 1
Đàn bà giận chồng mà rời khỏi nhà là đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì về nhà vợ năn nỉ như trước, anh lại chọn nhậu nhẹt, vui chơi thả ga bên bạn bè. Anh nghĩ vài tuần nữa, chị cũng sẽ tự về, chẳng việc gì cứ phải nhún nhường mãi. Phụ nữ ơi, sức chịu đựng của đàn ông cũng có giới hạn, đừng chuyện gì cũng làm quá lên.

Trong hôn nhân điều cấm kỵ nhất là bỏ nhà đi sau khi cãi nhau. Bởi khi yếu lòng, người kia rất dễ sa ngã vào những mối quan hệ khác. Ngoài ra, phụ nữ đừng chuyện gì cũng bỏ về nhà mẹ. Đó là cách hành xử của một người ngu ngốc, chứ chẳng hề có lợi ích gì.

Vợ không chịu thay đổi những tính cách này, đừng hỏi vì sao chồng cứ bồ bịch, gái gú - Ảnh 2
Đàn ông sẽ vô cùng thoải mái và vui vẻ khi bạn không có ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Điều này chỉ tạo cơ hội cho người khác nhảy vào thế chỗ của bạn trong nhà mà thôi. Vì vậy đừng dại giữ thói quen hờn giận vô tội vạ như vậy. Lần đầu có thể chồng sẽ năn nỉ vì thương vợ, nhưng những lần sau, đừng hòng anh ấy chịu nhận lỗi.

Nói mãi một vấn đề

Đàn ông ghét nhất kiểu người phụ nữ nói hoài chuyện cũ. Còn phụ nữ lại là chúa nhớ dai. Họ thường tranh cãi với chồng về những chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi và chẳng muốn về lại mái ấm của mình nữa.

Vợ không chịu thay đổi những tính cách này, đừng hỏi vì sao chồng cứ bồ bịch, gái gú - Ảnh 3
Đàn bà lặp đi lặp lại một chuyện chỉ khiến chồng chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy sửa chữa tật xấu này của mình. Chuyện gì đã qua cứ cho qua, đừng đay nghiến chồng về những điều đã cũ. Đừng trở thành người kém duyên trong mắt chồng. 

Giận cá chém thớt

Khi có chuyện bực dọc trong lòng, phụ nữ thường tìm nơi để trút giận. Và nạn nhân thường xuyên chính là chồng con. Điều này khiến chồng con bạn cảm thấy khó chịu vì phải trở thành "bao cát".

Vợ không chịu thay đổi những tính cách này, đừng hỏi vì sao chồng cứ bồ bịch, gái gú - Ảnh 4
Phụ nữ đừng biến bản thân trở thành một con người khác khi nóng giận - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho phụ nữ là đừng giận quá mất khôn. Đừng để sự giận dữ biến bạn trở thành một con người khác khiến ai cũng phải sợ hãi. 

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