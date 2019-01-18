Tuyệt chiêu ‘nhỏ nhưng có võ’ khiến chồng đi đâu cũng tự hào khen ngợi vợ hết lời

Phụ nữ thông minh hãy trang bị cho mình những tuyệt chiêu này để chồng mê đắm, dù có đi đâu, gặp gỡ bao nhiêu người đẹp cũng không quên vợ.

Là phụ nữ, bạn nhất định phải biết cách làm đẹp, chọn cho mình gu thời trang sành điệu nhất. Không nhất thiết phải sử dụng hàng hiệu hay lúc nào cũng trang điểm lộng lẫy. Nhưng chí ít bạn cũng phải giữ cho mình gu ăn mặc gọn gàng.

Nhiệm vụ của phụ nữ là phải làm đẹp , nhất định phải luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, công việc có bận rộn đến mấy cũng đừng bỏ rơi bản thân. Bạn đừng bao giờ để bản thân lôi thôi, không gọn gàng trước mặt chồng. Đừng để anh ấy trở nên chán ghét người bạn đời của mình.

Đặc biệt là trên cơ thể đừng để tỏa ra mùi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Dù đang là mẹ bỉm sữa hay ở nhà nội trợ, bạn phải biết cách để bản thân mình thơm nhất có thể. Đừng để chồng cảm thấy chán ngán khi ở bên cạnh vợ.

Nấu ăn ngon

Phụ nữ nhất định phải biết nấu ăn. Nếu không biết nấu nướng, hãy học hỏi, đừng lười biếng. Một trong những chiêu giữ chồng hiệu quả nhất là phải nấu ăn thật ngon.

Phụ nữ phải biết nấu ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị thức ăn vợ nấu sẽ khiến đàn ông nhớ mãi không quên. Dù có đi ăn bên ngoài, họ cũng sẽ tấm tắc khen những món ăn của vợ là tuyệt vời nhất. Hơn nữa, việc có một người vợ nấu ăn ngon sẽ giúp đàn ông cảm thấy tự hào mỗi khi có khách khứa đến nhà chơi.

Khen ngợi, cổ vũ chồng

Dành nhiều lời khen cho chồng là điều vợ nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất thích được khen ngợi và nghe vợ nói những lời yêu thương. Vì vậy phụ nữ hãy khôn khéo trong việc lấy lòng chồng. Lâu lâu dành cho anh ấy những lời khen chân thành, ngọt ngào sẽ giúp hôn nhân của bạn thêm thú vị và bền vững hơn.

Phụ nữ đừng nên kiệm lời, đừng để chồng chờ đợi mòn mỏi những câu khen ngợi từ bạn. Tuy nhiên khen cũng phải đúng mực, đừng làm lố khiến đàn ông cảm thấy khó chịu.

Nhường nhịn chồng

Khi cãi nhau, điều quan trọng nhất là phải có một người chịu nhường bước. Trong cuộc sống hôn nhân, không phải cứ hơn thua nhau là sẽ tốt. Phụ nữ đôi khi cũng phải chịu nhún nhường một chút để đổi lại bình yên cho những tháng năm sau này. Không phải chuyện gì cũng giành phần thắng về mình.

Vợ nhịn chồng một chút cho gia đình êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết nhường nhịn chồng đúng lúc. Và khi cơn giận đã qua, họ sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng. Đặc biệt người khôn ngoan sẽ không bao giờ bỏ nhà đi khi vợ chồng cãi nhau.

Xung đột lớn cũng không ngủ riêng

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vợ cũng không được 'cấm vận' chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có câu vợ chồng giận nhau ở đầu giường, làm lành ở cuối giường. Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ “cấm vận” chồng khi giận dữ. Họ sẽ tạo điều kiện để vợ chồng gần gũi, giải tỏa hết những nỗi bực dọc trong lòng. Tình dục là điều cực kỳ quan trọng trong đời sống vợ chồng. Dù cả hai có cãi nhau lớn đến mấy cũng sẽ làm hòa ngay trong chuyện chăn gối.