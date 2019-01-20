Cuộc đời phụ nữ sinh ra không chỉ để lấy chồng sinh con. Mà còn phải đi học, đi làm, kiếm tiền, tham vọng hơn một chút thì làm ông nọ bà kia. Không nhất thiết đến độ tuổi đó phải lấy chồng sinh con, không nhất thiết phải chọn cho mình một bến đỗ khi còn quá sớm. Hãy tận hưởng những chuỗi ngày tự do mà con mong ước.

Gửi con gái, có lẽ con cũng đã trải qua nhiều mối tình. Điều đó khiến mẹ cảm thấy vui mừng vì con có thể trải nghiệm và gặp gỡ những người khác nhau. Hãy tìm hiểu, đừng vội tính chuyện hôn nhân, hãy yêu nhau như vậy đến khi sẵn sàng rồi mới cưới. Đừng vì muốn thử cuộc sống hôn nhân tròn méo ra sao mà đâm đầu vào. Đừng cưới chỉ vì thích mà hãy cưới vì thấy cần nhau.

Đừng vì muốn bằng bạn bằng bè mà rước những phiền phức vào người. Việc con lấy chồng sớm hay muộn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của người khác, vì vậy đừng xiêu lòng trước những lời nói của bất cứ ai.

Mẹ sẽ không hối thúc con lấy chồng, vì mẹ hiểu được việc lấy chồng sớm chẳng mang lại lợi ích gì. Việc lấy chồng sớm chỉ khiến con vướng bận và lo toan nhiều hơn mà thôi. Bởi vậy khi còn độc thân được hãy độc thân, hãy tận hưởng hết những chuỗi ngày tự do.

Phụ nữ hiện đại phải kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Đừng đặt đàn ông lên trên tất cả, đừng để đàn ông chi phối cuộc sống của mình quá nhiều. Bởi chính bản thân con sẽ mang lại hạnh phúc cho mình mà chẳng cần đến ai.

Con nên nhớ phụ nữ xinh đẹp nhất là khi không thuộc về ai cả. Khi đó con sẽ được đàn ông nâng niu và chiều chuộng. Bởi sau khi kết hôn rồi, đàn ông sẽ chẳng chiều con được như lúc ban đầu đâu.

... đừng vội trao thân gửi phận của mình cho một người - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy khi đàn ông còn xem con là tất cả thì đừng dại gì mà trao thân gửi phận cho họ. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ lập gia đình trước 30 tuổi, con hãy nhớ điều này. Bởi trước 30, con có rất nhiều dự định chưa thể làm được.

Thế nên hãy thực hiện hết những đam mê của mình rồi hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con. Tận dụng thời gian độc thân để kiếm nhiều tiền một chút, đi đến những nơi mình thích, làm những điều mình muốn. Vì khi lấy chồng rồi, con sẽ chẳng có thời gian để làm những điều này đâu.

Con gái ơi! Độc thân chẳng có gì xấu hổ cả. Mà khi lấy nhầm người mới là điều tiếc nuối nhất cuộc đời. Vì vậy hãy bỏ ngoài tai những câu hỏi “bao giờ lấy chồng”, “sao không lấy chồng đi để chồng nuôi”.

Độc thân để làm những điều mình thích chứ đừng vội kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Con hãy vững lòng trước những câu hỏi đó để tận hưởng những chuỗi ngày độc thân quý giá của mình. Con nên nhớ, phụ nữ sinh ra là để kiếm tiền, sống tự do chứ không nhất thiết phải lấy chồng theo bổn phận.