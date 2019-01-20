Phụ nữ lạc lòng chỉ muốn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình

Tâm sự gia đình 20/01/2019 05:57

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người đàn ông chẳng thủy chung mà là người đàn bà cảm thấy lạc lòng, chỉ muốn chọn con đường ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình.

Phận đàn bà chịu khá nhiều thiệt thòi. Họ chịu biết bao nhiêu nỗi đau thể xác như hành kinh mỗi tháng, đau đẻ rồi hàng tá những nỗi đau khác. Có thể nói cuộc đời của phụ nữ là một chuỗi vết thương chồng lên nhau.

Ngày thanh xuân mơn mởn, họ bước vào đời chẳng chút vướng bận. Và rồi họ gặp mối tình đầu, yêu nhiều, đau đớn cũng chẳng ít. Hạnh phúc chẳng bao lâu thì một trong hai thay lòng đổi dạ. Họ vì mối tình đó mà dằn vặt đớn đau. Bởi họ nghĩ thanh xuân đặt hết ở đó rồi, biết làm sao để lấy lại.

Phụ nữ lạc lòng chỉ muốn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình - Ảnh 1
Đàn bà lạc lòng chẳng ai ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet

Những năm tháng về sau, họ lại yêu cuồng nhiệt một người khác rồi tính đến chuyện trăm năm. Sau khi trở thành người phụ nữ của gia đình, họ bắt đầu đánh đổi thanh xuân của mình để tận tụy, hết mực yêu thương chồng con. Và họ cho đó là bổn phận. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình luôn là yêu chồng, chiều con, không thể khác hơn.

Lấy chồng rồi, tất cả tâm trí đều đặt vào chồng con, chứ chẳng còn nghĩ gì cho bản thân. Họ loay hoay mãi trong những thứ gọi là trách nhiệm, nghĩa vụ. Để rồi đến một ngày, người đàn ông bên cạnh tát họ một cái đau điếng thì mới nhận ra, những ngày tháng qua mình đã làm gì với bản thân? Mình đã sống như thế nào để phải dằn vặt, tiếc nuối mãi?

Phụ nữ lạc lòng chỉ muốn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình - Ảnh 2
Họ chọn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn ông ngoại tình chưa hẳn là điều đáng sợ nhất. Điều kinh khủng và mang nhiều tiếc nuối nhất là phụ nữ lạc lòng. Một khi người phụ nữ đã chọn con đường ngoại tình, chắc hẳn lòng dạ đã chẳng còn muốn an yên bên chồng. 

Từ xưa đến giờ, tôi chưa hề trách móc người đàn bà ngoại tình. Với tôi, chuyện gì cũng có nguyên do, chẳng ai ngu dại đến nỗi sống trong sung sướng không muốn lại muốn đâm đầu vào bụi rậm. Chẳng ai ngốc nghếch đến nỗi có một gia đình êm ấm lại chọn con đường lắm thị phi như thế này.

Phụ nữ lạc lòng chỉ muốn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình - Ảnh 3
Đàn bà ngoại tình chỉ muốn được yêu thương trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi đàn bà nhận quá nhiều tổn thương, họ mới chọn cách rời đi, chọn cách đạp đổ hết tất cả công sức bấy lâu nay mình dày công vun vén. Đàn bà ngộ lắm, khi yêu, họ rất cuồng nhiệt. Nhưng khi hết yêu rồi, họ lại tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Khi đau khổ mỗi người sẽ chọn những cách giải quyết khác nhau. Có người sẽ chịu đựng ở lại mái nhà đó và chống chọi. Nhưng chính bản thân họ cũng chẳng biết sẽ cố gắng đến bao giờ. Thế nhưng, có người sẽ chọn cách giải thoát cho những tháng năm thanh xuân của mình.

Phụ nữ lạc lòng chỉ muốn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình - Ảnh 4
Đủ đớn đau, đàn bà sẽ tự động rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Họ chọn cách rời đi để bản thân chẳng còn thấy đau nữa. Họ tìm yêu thương bên một người khác để bù đắp những tháng năm mệt mỏi, nhiều nước mắt. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vì vậy đừng trách móc tại sao đàn bà lại chọn con đường ngoại tình mà không chọn những cách khác.

Vì phải ở trong hoàn cảnh đó, bạn mới thấu hiểu được, bạn mới biết được đâu là con đường ít đau thương nhất. Cuộc đời của người khác hãy mặc kệ họ đi, lo cho cuộc đời của mình trước đã. Vì vậy đàn bà ơi, tháng năm qua đã tận tụy vì người, từ nay hãy sống vì mình thôi.

Không cần kiểm tra điện thoại, đây là cách lật tẩy chồng ‘mèo mả gà đồng’ nhanh nhất

Không cần kiểm tra điện thoại, đây là cách lật tẩy chồng ‘mèo mả gà đồng’ nhanh nhất

Dưới đây là cách tật tẩy đàn ông ăn vụng nhanh nhất mà không cần phải kiểm tra điện thoại, vợ nên áp dụng để không bị "cắm sừng".

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình phụ nữ lạc lòng lý do khiến phụ nữ ngoại tình nguyên nhân đàn bà ngoại tình đàn bà lạc lòng ngoại tình để giải thoát

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 22 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 35 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống