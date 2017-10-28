Tưởng cướp được đời gái quê là ngon lành lại an toàn ai dè vừa kéo khóa lên em đã phán ngay câu xanh rờn

Tâm sự gia đình 28/10/2017 14:38

Gái quê, hai tiếng gái quê khiến anh nghĩ rằng mình chắc chắn được an toàn cho đến khi em phán câu xanh rờn đó.

Trước nay anh vốn là gã chàng trai đào hoa. Gia đình khá giả chưa kể được gương mặt ưa nhìn khiến biết bao nhiêu cô gái say mê. Lợi dụng những gì mình có để có thể làm quen với các cô gái khác.

Từ đó, anh quen không ít cô gái. Cũng có không ít cô gái vì anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi. Thậm chí có cô mang bầu phải phá bỏ và cũng có cô giữ con lại nuôi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Vậy mà, chưa khi nào anh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

Chẳng phải trên đời này luôn có luật nhân quả. Hiện tại nhân quả đến sớm hơn so với những gì chúng ta đã nghĩ nhiều cũng giống như chuyện của anh vậy. Trước nay lừa được biết bao cô gái để rồi không ngờ có ngày anh bị chính cô gái khác lừa lại mình.

Hôm đó, anh quét zalo thấy một cô gái cũng xinh, nhìn gương mặt trắng nõn nà. Kết bạn, nói chuyện và ấn tượng về cô gái nhỏ nhắn đó vô cùng tốt. Hẹn gặp để làm quen và có ý định tiến xa hơn. Đã lâu rồi anh mới lại có cảm giác thích một cô gái đến vậy.

Tưởng cướp được đời gái quê là ngon lành lại an toàn ai dè vừa kéo khóa lên em đã phán ngay câu xanh rờn - Ảnh 1
Em đang bị bệnh đấy. Ảnh minh họa: Internet

Dùng biết bao nhiêu công sức để tán tỉnh, tấn công mới nhận được cái gật đầu từ cô gái đó sau suốt 2 tháng liền. Nào ngờ anh phải nhận trái đắng. Thật sự đem lòng yêu thương cô gái dễ thương này, anh muốn được tiến xa hơn với cô. Biết cô là con gái quê khiến anh càng thích thú. Trước nay, có quá nhiều cô gái con nhà giàu theo đuổi anh rồi. Anh hi vọng mình được gần gũi cô.

Bất ngờ sau 1 tháng đồng ý yêu cô gái ấy lại gật đầu cho anh cái ngàn vàng. Hôm đó, vào khách sạn thấy em bẽn lẽn anh mừng thầm trong bụng. Dù anh hi vọng cô gái của anh còn trong trắng nhưng khi đứng dậy tìm vết tích không thấy gì có đôi chút thất vọng.

Dù thế nhưng anh vẫn muốn được yêu thương cô gái ấy. Nào ngờ đúng lúc ấy thì em đứng dậy mặc cả quần áo vào rồi tuyên bố:

- Em đang bị bệnh đấy.

- Bệnh, bệnh gì cơ, em đang đùa anh đấy à?

- Anh thấy em giống đang đùa lắm hả? Tốt nhất anh nên đi viện khám đi vì em mắc bệnh lậu đó.

- Cô, cô lừa tôi sao?

- Lừa thì có sao? Chính vì những gã đàn ông như anh, khốn nạn như anh đấy đã khiến tôi mắc bệnh đó.

Tưởng cướp được đời gái quê là ngon lành lại an toàn ai dè vừa kéo khóa lên em đã phán ngay câu xanh rờn - Ảnh 2
Cô, cô lừa tôi sao? Ảnh minh họa: Internet

- Kể cả là thế em cũng không thể đem bệnh của mình đi lừa người khác như thế được.

- Lừa thì đã sao chứ? Đó là bài học đáng đời cho những gã hám gái như anh thôi.

- Em...

Anh mặc vội quần áo rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Về đến nhà đang lo lắng vô cùng anh còn nhận được tin nhắn từ cô báo: “Anh có còn muốn có thêm cái hẹn nào với em không, nãy anh đi vội quá quên cả túi với tiền rồi này”.

Chẳng muốn trả lời, chiếc túi và tiền coi như anh cho cô ta. Giấy tờ anh bỏ trong cốp xe nên không mất là được rồi. Nghĩ lại cảnh mình bị lừa anh mới thấy choáng vô cùng. Thật không ngờ rằng mình lại gặp cái cảnh khốn đốn này. Chỉ hi vọng cô ta nói không phải là thật, chỉ vì một lần ham hố để phải ôm hận suốt đời.

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