Từ khi biết chồng ngoại tình, vợ thay đổi 180 độ, ngày càng xinh đẹp, lộng lẫy như hoa hậu

Tâm sự gia đình 02/10/2017 10:52

Rời khỏi shop quần áo, chị tạt ngang qua tiệm mỹ phẩm. Chị nhờ nhân viên trang điểm đậm một chút, mặc chiếc đầm gợi cảm rồi mang đôi giày cao gót. Nhìn chị vẫn xinh đẹp và mặn mà như thời con gái.

Yêu nhau được hơn 5 tháng, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân Anh nghĩ nên thành gia lập thất trước rồi mới yên tâm dành thời gian cho phát triển sự nghiệp. Với lại ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi muốn có cháu ẵm bồng. Vậy là anh và chị cưới nhau. Lễ cưới diễn ra đơn giản, không cầu kỳ, xa hoa nhưng chị vẫn hạnh phúc với niềm vui bình dị này.

Một ngày công việc của anh gặp vấn đề, mọi hàng hóa anh phụ trách đều bị khách hàng trả về. Công ty bắt anh phải đền bù số tiền tổn thất đó. Chị thương chồng nên bán hết của hồi môn để đưa anh bù lỗ cho công ty. Thậm chí chị còn ở bên cạnh an ủi, động viên anh trong thời gian khó khăn này. Một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, luôn nhận phần thiệt về mình như chị, anh có phúc ba đời mới cưới được.

Từ khi biết chồng ngoại tình, vợ thay đổi 180 độ, ngày càng xinh đẹp, lộng lẫy như hoa hậu - Ảnh 1
Tưởng chừng sóng gió đã qua, nào ngờ anh lại ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Sóng gió rồi cũng qua đi, công việc anh cũng dần ổn định. Chị cũng yên tâm chu toàn cho công việc riêng của mình. Những tưởng mọi sóng gió đã tạm dừng sau cánh cửa để chị có thể hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc này, nào ngờ anh lại ngoại tình. Từ ngày biết anh có bồ, chị xuống sắc hẳn, sức khỏe cũng không được ổn định. Chị hay bị khó thở, nghẹn nơi lồng ngực. 

Đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú. Sau một thời gian, chị quyết định cắt bỏ phần ngực để giữ tính mạng. Trong suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, chị nói với anh là bị stress nên cần về nhà mẹ nghỉ ngơi một thời gian. Ấy vậy mà anh cũng không mảy may quan tâm hay gọi điện hỏi han chị. Mà cũng phải, anh đang say đắm bên cô nhân tình kia mà.

Nghĩ đến hình ảnh chồng và ả nhân tình cười nói, thân mật với nhau, tim chị lại đau thắt. Thời gian chiến đấu với bệnh tật, chị đã nhận ra rất nhiều điều. Tại sao chị cứ mãi sống vì người khác trong khi bản thân mình cũng cần được yêu thương? Tại sao chị lại hành hạ bản thân mình để trở nên già nua, xấu xí như thế này?

Chị hồi phục rất nhanh, bác sĩ cho chị xuất viện. Ngày bước về căn nhà đó lòng chị dậy lên một nỗi niềm trống trải lẫn những cảm xúc phức tạp. Chị mệt mỏi nhìn mình trước gương, khóe mắt đã có nhiều vết nhăn. Đến cả chị cũng không còn nhận ra chính mình nữa rồi. Chị mở tủ quần áo, toàn là những chiếc đầm lỗi thời.

Đã lâu rồi chị không có thời gian đề mua sắm cho mình. Nói đúng hơn là chị tiết kiệm, chỉ mua đồ cho chồng thôi. Chị luôn quan niệm rằng chồng ăn mặc ra sao là thể hiện người vợ có yêu thương hay không. Vì vậy mà chị luôn sắm sửa, quần là áo lượt cho anh để anh không thua thiệt bất kỳ ai. Nhưng không ngờ chị lại tạo cơ hội để anh ngoại tình.

Từ khi biết chồng ngoại tình, vợ thay đổi 180 độ, ngày càng xinh đẹp, lộng lẫy như hoa hậu - Ảnh 2
Chị thay đổi hẳn, càng ngày càng xinh đẹp và mặn mà - Ảnh minh họa: Internet

Chị gạt nước mắt, quyết định rút hết tiền trong sổ tiết kiệm mua những thứ mình thích và ăn những món thật ngon. Đã lâu rồi, chị không được bước chân vào những cửa hàng sang trọng mua cho mình món đồ đắt tiền nào. Loay hoay ướm lên người những chiếc đầm gợi cảm rồi tự ngắm nhìn trong gương, chị nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Rời khỏi shop quần áo, chị tạt ngang qua tiệm mỹ phẩm. Chị nhờ nhân viên trang điểm đậm một chút, mặc chiếc đầm gợi cảm rồi mang đôi giày cao gót. Nhìn chị vẫn xinh đẹp và mặn mà như thời con gái.

Mỗi ngày, dù thời gian có bận rộn đến đâu chị cũng dành thời gian để chăm sóc da. Thấy chị thay đổi nhiều, anh cũng choáng váng nhận ra rằng chị còn quyến rũ hơn cả cô nhân tình ỏng ẹo kia. Vậy là anh tìm cách cắt đứt mọi liên lạc với cô gái kia và toàn tâm toàn ý quay về bên chị.

Hôm đó, cũng đã là một khoảng thời gian khá dài vợ chồng chị không gần gũi nhau. Anh chủ động dành những cử chỉ thân mật cho chị. Vừa cởi chiếc cút áo cuối cùng, anh ngạc nhiên khi thấy một vết sẹo lớn trên ngực chị. Anh ấp úng.

- Ngực… Ngực… Ngực em… Em bị sao vậy?
- Em bị ung thứ vú, bác sĩ nói cắt bỏ ngực mới có thể sống được.
- Sao em không nói cho anh biết?
- Anh mải mê say đắm bên cô nhân tình bé bỏng kia rồi, làm gì có thời gian quan tâm đến em nữa.

Mặt anh biến sắc. Chị mỉm cười rồi nói.

- Bây giờ em không giống như phụ nữ nữa rồi nên anh muốn đi hay ở thì tùy anh. Giờ em nhận ra phải sống cho bản thân mình, không còn ngu ngốc sống vì người khác nữa. Níu giữ một người đã thay lòng thì không khác nào một con ngốc.

Anh ôm chị vào lòng.

- Anh xin lỗi. Vì một phút nông nỗi mà anh lại vô tâm với em. Anh xin lỗi…Từ nay anh sẽ bảo vệ và yêu thương em. Anh sẽ dành hết thời gian của mình để bên cạnh chăm sóc cho em.

Bởi vậy, đàn bà phải tự yêu thương lấy mình thì khi đó đàn ông mới trân trọng. Dù đàn ông có lăng nhăng bên ngoài, bỏ bê vợ con nhưng đàn bà lúc nào cũng phải thật rạng rỡ và xinh đẹp. Phụ nữ mặc đẹp một chút, ăn ngon một chút không bao giờ là thừa thải cả.

Đàn bà đừng mơ mộng nữa, đàn ông chắc chắn sẽ ngoại tình khi có cơ hội và điều kiện

Đàn bà đừng mơ mộng nữa, đàn ông chắc chắn sẽ ngoại tình khi có cơ hội và điều kiện

Chị luôn nghĩ rằng đàn ông khi có đầy đủ các yếu tố như địa vị, tiền bạc thì họ sẽ ngoại tình bất cứ lúc nào, có cản cũng không được.

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