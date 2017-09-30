Cưới nhau được hơn 4 năm, anh và chị có hai đứa con trai kháu khỉnh. Họ yêu nhau khi còn là sinh viên của một trường đại học ở thành phố. Chị học khoa kinh tế, anh chọn ngành kỹ sư. Thời điểm đó cuộc sống sinh viên còn gặp rất nhiều khó khăn, anh chị phải vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải học phí rồi tiền ăn ở hàng tháng.

Điều quan trọng là sau khi ngoại tình đà ông sẽ chọn gì, gia đình hay là "cuộc vui kia". Nếu đàn ông chọn vợ con thì đáng được trân trọng và tha thứ. Còn họ chọn "cuộc vui kia" thì giá trị của người đó không đáng một xu. Chị cứ giữ quan điểm ấy mà sống thoải mái đến tận bây giờ. Cuộc sống hôn nhân như một canh bạc, chỉ có kẻ thua nhiều, thua ít chứ phần thắng hoàn toàn không nghiêng về đàn bà.

Khoảng thời gian đó tuy vất vả nhưng cả hai lúc nào cũng ở bên nhau. Còn bây giờ, mọi thứ đã ổn định hơn thì anh lại bắt đầu thay đổi. Chị không phải là tuýp người phụ nữ hay ghen lồng lộn rồi đánh ghen như người khác. Vì chị luôn nghĩ rằng đàn ông khi có đầy đủ các yếu tố như địa vị, tiền bạc thì họ sẽ ngoại tình bất cứ lúc nào, có cản cũng không được.

Có những người phụ nữ cứ thương rồi đặt hết tất cả niềm tin vào chồng để rồi khi bị phản bội lại trách than thân trách phận. Là phụ nữ, chị cũng tin chồng nhưng niềm tin đó chỉ dừng ở một mức nhất định, không quá ít, cũng không gọi là nhiều.

Ngày phát hiện chồng ngoại tình, chị vẫn ăn ngon, mặc đẹp, lâu lâu lại đưa hai đứa con đi chơi. Có dịp thì tụ tập nói chuyện phiếm với mấy người bạn. Chị đẹp và rạng rỡ hơn thì anh lại sợ mất. Đó là thời điểm tốt nhất để đàn ông lựa chọn quay về hay rời đi.

Tuy anh ngoại tình, nhưng lễ lộc vẫn đều đặn quà cáp, không để vợ con phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh vẫn là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm nhưng trái tim lại xẻ đôi. Đàn bà ghen nhiều thì dại nhiều. Sự ghen tuông của đàn bà lớn lắm, nó có thể giết chết tất cả mọi thứ, nhưng càng ghen nhiều thì càng tổn thương nhiều.

Thay vì ghen lồng lộn, đàn bà hãy học cách chấp nhận, đàn ông chẳng ai không ngoại tình. Nếu đã chấp nhận được thì mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng. Phụ nữ mà, ăn ngon một chút, đừng tiết kiệm, vì tiền bạn để dành, đàn ông cũng đem cho người khác. Vậy thì tội tình gì phải để người khác được hạnh phúc trong khi bản thân phải khổ đau.

Phụ nữ mà, mặc đẹp một chút, đừng để bản thân lôi thôi, lếch thếch, vì ả nhân tình kia rất quyến rũ và gợi cảm trước mặt chồng bạn. Phụ nữ mà, quẳng gánh lo đi mà sống, đừng ôm đồm quá nhiều để rồi già nua, xấu xí, chồng chê, chồng bỏ.

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà phải ngẩng cao đầu mà sống thật tốt, không chỉ sống vì con mà sống vì chính bản thân mình. Đàn bà sinh ra vốn dĩ là để yêu thương, đừng tự chuốc đắng cay. Đàn ông ai cũng giống nhau, thề non hẹn biển để rồi những lời hứa đó tựa như gió thoảng mây bay. Là phụ nữ nên yêu thương lấy mình, đừng xem đàn ông là tất cả.