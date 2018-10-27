Tôi phải làm gì khi phát hiện chồng lập Facebook ảo, nhắn tin gạ gẫm một loạt gái lạ?

Tâm sự gia đình 27/10/2018 10:43

Tôi bàng hoàng phát hiện thêm, cả hai tài khoản này anh đều tham gia vào rất nhiều nhóm kín có các cô gái khoe thân nóng bỏng. Anh chủ động kết bạn với rất nhiều phụ nữ lạ, kể cả những cô nhìn rẻ tiền nhất.

Tôi quen anh gần hai năm rưỡi, kết hôn được 5 năm, nay đã có đứa con gái 3 tuổi. Chồng tôi là người đạo mạo, thích đọc sách, hay nói lời lẽ cao đẹp, trái ngược với tôi tính tình có phần cao ngạo đanh đá. Cứ hễ chuyện xã hội, chuyện thiên hạ, chuyện gì anh cũng có thể nhìn nhận bằng một cái nhìn rất nhạy bén, sâu sắc, đa chiều. Tôi đã từng rất tự hào về anh.

Tôi phải làm gì khi phát hiện chồng lập Facebook ảo, nhắn tin gạ gẫm một loạt gái lạ? - Ảnh 1
Tôi và mọi người luôn nghĩ anh là người đạo mạo và tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ tôi mà gia đình 2 bên cũng đều rất coi trọng anh. Nhưng, đúng như người ta từng nói “những kẻ hay nói đạo lý thường sống không ra gì”, từ khi phát hiện bí mật của anh, tôi cảm thấy kinh tởm chồng mình.

Lần đó, vì để quên điện thoại trên công ty nên khi về nhà tôi "mượn tạm” điện thoại của chồng để lướt Facebook. Vô tình khi ấy anh đi tắm. Vì là vợ chồng chẳng có gì phải giấu nhau nên tôi cũng không xin phép, vớ đại điện thoại anh và bấm out khỏi tài khoản của anh. Khi vừa out xong, tôi giật mình phát hiện máy anh còn đăng nhập thêm hai tài khoản khác nữa, lấy tên và hình đại diện lạ.

Những tài khoản này đều được lưu trong máy nên tôi chỉ cần bấm vào là tự động đăng nhập. Sau khi kiểm tra sơ bộ, cả hai tài khoản ảo này đều chặn tài khoản của tôi cũng như những người trong gia đình hoặc bạn bè người quen. Nếu như vậy, những tài khoản này không thể là của ai đó vô tình để lại trên máy anh, mà chắc chắn là tài khoản của anh.

Tôi bàng hoàng phát hiện thêm, cả hai tài khoản này anh đều tham gia vào rất nhiều nhóm kín có các cô gái khoe thân nóng bỏng và mời gọi. Anh chủ động kết bạn với rất nhiều phụ nữ lạ, đủ thành phần kể cả những cô nhìn rẻ tiền nhất. Cô nào anh cũng nhắn tin tán tỉnh bằng những lời lẽ rất tục tĩu.

Tôi phải làm gì khi phát hiện chồng lập Facebook ảo, nhắn tin gạ gẫm một loạt gái lạ? - Ảnh 2
Tôi bàng hoàng và kinh tởm khi phát hiện ra bí mật của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, tôi phát hiện trong số đó cũng có ít nhất bảy cô đã qua lại và lên giường với anh, đa số đều theo kiểu “ăn bánh trả tiền” hoặc “tình vài đêm” rồi ai về nhà nấy. Thậm chí, có hai đối tượng đều là phụ nữ đã có gia đình, đang sống với chồng và có con cái đàng hoàng. Kinh hoàng hơn, đa số những phụ nữ đó khi quan hệ với anh đều bị anh chụp hình, quay video lại, và anh đã “hành sự” rất bạo lực, thậm chí hành hạ đối phương bằng nhiều trò rất biến thái.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi và kinh tởm người đàn ông đầu ấp tay gối với mình. Không ngờ đằng sau vỏ bọc tri thức, anh ta lại bệnh hoạn thấp hèn đến thế. Yêu nhau và sinh sống với nhau ngần ấy năm, vậy mà tôi không hề phát hiện ra. Anh ta quá giỏi che đậy còn tôi thì quá ngưỡng mộ chồng mình.

Tôi phải làm gì khi phát hiện chồng lập Facebook ảo, nhắn tin gạ gẫm một loạt gái lạ? - Ảnh 3
Tôi có nên phanh phui sự thật này ra hay giả vờ như không biết? - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi phát hiện sự thật, tôi chưa dám lên tiếng. Tôi sợ. Người nhân cách có vấn đề như anh, tôi sợ một khi bị phanh phui bí mật, anh ta sẽ nổi điên mà làm những điều không ai ngờ tới. Không dễ dàng để tạo dựng hình ảnh một người đạo mạo đáng kính đến vậy, nếu bị phá vỡ anh sẽ trở nên thế nào? Tôi nên làm gì đây? Giả mù, giả điếc coi như mình chưa phát hiện ra bí mật của chồng hay phanh phui bí mật này ra? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

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