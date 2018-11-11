Tình một đêm có đáng bị khinh khi như người đời thường trách?

Tâm sự gia đình 11/11/2018 05:30

Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Có những câu chuyện tình nhiều năm được thử thách bởi thời gian, nhưng cũng có những câu chuyện tình một đêm – trôi qua chóng vánh nhưng để lại trong lòng người trong cuộc những dấu ấn khó phai. Liệu tình một đêm có đáng bị dè bỉu như chúng ta thường nghĩ?

Có muôn vàn cách khác nhau để định nghĩa về tình yêu
Có muôn vàn cách khác nhau để định nghĩa về tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tình một đêm là gì?

Hiểu theo nghĩa đen, tình một đêm là những câu chuyện tình yêu chỉ xuất hiện chóng vánh trong một đêm. Khi đó, người ta không dành nhiều thời gian để tìm hiểu, họ cũng không có nhiều thời gian để chuyện trò, để sống cùng nhau. Đơn giản, đó là khi họ muốn thỏa mãn những nhu cầu yêu và được yêu trong bản năng của mình.

Tình một đêm, câu chuyện của những con người mong muốn và khát vọng thật nhiều nhưng thực tế không cho phép họ làm như vậy. Thế giới rộng lớn, trong bản thân con người cũng là một vũ trụ bao la. Con người ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đến bao giờ cho đủ, và như thế nào là hạnh phúc vẫn còn là một câu chuyện dài.

Có thể người ta sẽ không mất nhiều thời gian để hiểu được như thế nào được gọi là tình một đêm. Nhưng việc lý giải nguyên nhân tại sao nhiều người lựa chọn điều này như thế thì có lẽ không phải ai cũng hiểu được. Nhưng người trong cuộc, đôi khi cũng cảm thấy hoài nghi chính mình.

Bạn có đang đối diện với những câu chuyện trớ trêu như thế? Bản thân bạn không phải là người hời hợt với tình yêu, nhưng trong tâm khảm luôn khao khát và mong muốn có một điều gì đó có thể thỏa mãn được nhu cầu của mình. Bạn cũng đang đối diện với những áp lực, những khắt khe trong cuộc sống, đến mức cả người bạn đời cũng không thể làm gì giúp bạn được?

Khi sống trong chuyện tình một đêm, bạn không khao khát khẳng định mình là ai
Khi sống trong chuyện tình một đêm, bạn không khao khát khẳng định mình là ai - Ảnh minh họa: Internet

Còn những điều khó nói trong những chuyện tình một đêm

Người ta có muôn vàn lý do khác nhau để tìm đến với chuyện tình một đêm. Những rào cản, những định kiến, những khó khăn khi tìm đến với người yêu đích thực của mình có lẽ khó hơn mình tưởng. Chúng ta khó có thể thỏa mãn được mọi thứ trên cuộc đời này, kể cả nhu cầu của bản thân. Chúng ta che giấu điều gì đằng sau những câu chuyện tình một đêm?

Một gia đình đuề huề vẫn ngồi chờ ta ở sau lưng? Một người yêu lý tưởng đang chờ ngày hai người thành đôi? Nhưng đằng sau những con người ấy, bạn vẫn muốn cho phép mình tìm đến những giá trị nhất thời. Có lẽ, người ta quá khắt khe khi chê bai hay dè bỉu những giá trị nhất thời.

Một đêm, nhưng đôi khi cho con người ta cảm giác trọn vẹn như chính họ đã sống cả một cuộc đời vậy. Tình một đêm ít tính toán, không có ràng buộc, không có giận hờn, không đủ thời gian để con người ta kịp hiểu những gian dối, những định kiến, những mặt xấu của người kia. Có lẽ, người ta cần đến tình một đêm chính là vì vậy.

Dục vọng cũng là một vấn đề không thể lảng tránh. Con người ta cần đến tình yêu và cả tình dục nữa. Con người ta khó có thể sống được nếu như thiếu tình dục. Có người cố gắng che giấu, cố gắng làm cho nó biến mất đi trong suy nghĩ và tâm tưởng của mình nhưng rồi nó vẫn tồn tại ở đó, trở thành một thứ vô cùng dữ dội khi bắt gặp được người họ yêu thương. Phải chăng, đôi khi tình một đêm cũng xuất phát từ nhu cầu đó?

Có muôn vàn lý do để người ta tìm đến tình một đêm
Có muôn vàn lý do để người ta tìm đến tình một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tình một đêm có đáng bị dè bỉu?

Có lẽ, tình một đêm không đáng bị dè bỉu như chúng ta thường nghĩ. Chúng ta có muôn vàn cách để thể hiện tình yêu, để giải tỏa những căng thẳng và để được sống thật là chính mình. Đằng sau lưng mỗi cá nhân chúng ta là hàng loạt gánh nặng về gia đình, về cơm áo gạo tiền.

Chúng ta đặt câu hỏi làm thế nào để gia đình được hạnh phúc, để vợ chồng đuề huề, để con cái không bị bơ vơ. Chúng ta không biết làm thế nào để làm hài lòng bố mẹ vợ, chúng ta đôi khi loay hoay không biết cư xử như thế nào với đồng nghiệp cho phải phép.

Những áp lực, những câu hỏi và gánh nặng đôi khi khiến chúng ta chùn chân. Phải chăng, đôi khi chúng ta cũng nên sống với những bản năng vốn có của mình. Có thể điều đó là những giá trị nhất thời, có thể đối với chính mình và đối với người khác, nó không cao thượng. Nhưng đó là con người.

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