Anh nói trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với đồng nghiệp, cô ấy dọa sẽ làm lớn chuyện và đòi hỏi một danh phận.

Sau những tổn thương, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông tốt, không phải là người đáp ứng hết thảy những yêu cầu của bạn. Không phải cứ tạo cho bạn những bữa tiệc bất ngờ, lãng mạn. Không phải đưa tiền lương đều đặn hàng tháng. Cũng chẳng phải là người nói yêu bạn mỗi ngày. Mà chỉ cần người đó hội tụ đủ ba chữ: “Đáng tin cậy”. Niềm tin là nền tảng đầu tiên để xây dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người thường nghĩ đó là tình yêu, có yêu mới về sống chung một nhà. Chỉ cần một người yêu mình chân thành, những thứ khác chẳng còn quan trọng. Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet Ngày đó, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, tôi yêu anh và anh cũng vậy. Chúng tôi về một nhà sau nhiều thử thách và ngăn cản của gia đình. Gia cảnh của anh và tôi không phải thuộc dạng môn đăng hộ đối nên ba mẹ tôi không vừa mắt anh. Họ nghĩ khi lấy anh, tôi sẽ phải chịu khổ vì công việc của anh lương chỉ ba cọc ba đồng. Nhưng thời gian rồi cũng chứng minh được mọi thứ. Ông bà cũng chấp nhận để tôi và anh cưới nhau vì không thể cứ ngăn cản hạnh phúc của con cái.

Cưới nhau về chúng tôi ra sống riêng. Đó là căn nhà mà anh dành dụm tiền mua được. Anh là người trầm tính, nói ít làm nhiều nên sự nghiệp ngày một thăng tiến. Cuộc sống của chúng tôi cũng dần khá hơn. Dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần anh đều đưa mẹ con tôi về nhà thăm ông bà ngoại, anh xem ba mẹ tôi như ba mẹ ruột của anh. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá may mắn vì cưới được người chồng như anh. Không như những cuộc hôn nhân chóng vánh của những cô bạn cùng trang lứa, chúng tôi ở bên nhau được hơn 4 năm, hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Gia đình tôi sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tôi đặt hết tất cả niềm tin và tình yêu thương của mình vào anh. Tôi xem anh là người chồng hoàn hảo nhất trên thế gian này. Nhưng rồi tôi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet Anh là một người chồng tốt, ai cũng phải công nhận điều đó. Anh không để tôi thiếu thốn thứ gì, minh chứng là quần áo, giày dép, son phấn tôi đều có đủ. Tôi nghĩ cuộc sống mình vậy là viên mãn rồi không mong gì hơn. Nhưng khi phát hiện anh nói dối, mọi niềm tin trong tôi rạn nứt. Tôi thấy có một cô gái lạ thường xuyên nhắn tin và bình luận trên trang cá nhân của anh. Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là anh không biết. Linh tính mách bảo, mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu anh nói không biết vậy những tin nhắn đáp trả của anh có ý nghĩa gì? Anh nói tôi đa nghi, nếu còn tiếp tục ghen bóng gió như vậy nữa sẽ xảy ra xung đột. Thế nên tôi tạm tin anh, xem như những lời anh nói là hợp tình hợp lý.

Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet Lần đó khi dự tiệc đám cưới của đồng nghiệp anh, tôi cũng đi cùng. Khi kết thúc tiệc, có một cô đồng nghiệp của anh uống say, chạy đến ôm anh, miệng thì lẩm bẩm trách anh điều gì đó. Tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ thường xuyên nhắn tin với anh. Trong cơn say, cô ta khóc lóc thảm thiết đòi danh phận. Những người khác cố gắng kéo cô ấy rời đi, anh đứng như trời trồng. Tôi tức giận bỏ về trước, suốt những ngày sau đó tôi không muốn nói chuyện và nhìn mặt anh nữa. Mặc dù anh ra sức giải thích đó là cô ta tự mình đơn phương, chứ anh không có ý gì. Tôi nghĩ không có lửa sao có khói, không tự dưng mà một người phụ nữ đến đòi danh phận. Chắc chắn giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Dằn vặt suốt một thời gian dài, anh cũng thừa nhận, trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với người phụ nữ đó. Và thời gian gần đây anh đang bị cô ấy hăm dọa sẽ làm lớn chuyện. Nhưng anh còn thương vợ không muốn ly hôn, cũng không muốn gia đình đổ vỡ nên từ chối. Không ngờ là người phụ nữ đó lại làm lớn chuyện ở nơi đông người khiến anh mất mặt như vậy. Bây giờ tâm trí tôi rối bời không biết phải làm sao đây? Không biết có nên tha thứ cho chồng hay không?

Vợ chồng cãi nhau 'như cơm bữa' hãy đọc bài viết này để biết giá trị của nghĩa trăm năm Muốn ăn đời ở kiếp với nhau, cả hai bên phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải gặp chút khó khăn đã muốn buông bỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-trot-tinh-mot-dem-va-sung-sot-khi-nguoi-tinh-khoc-loc-doi-danh-phan-truoc-mat-vo-290670.html