Thấy một cô gái tiến về phía chồng mình trong lễ cưới, tôi vội chạy đến không ngờ lại ngã sấp mặt trước đông đảo khách khứa, nhưng phản ứng của chú rể mới khiến mọi người kinh ngạc

Tâm sự gia đình 18/11/2022 06:51

Nhìn chồng gạt nước mắt và gật đầu lia lịa đáp trả tình cũ khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu cố gắng suốt một năm nay của tôi chẳng lẽ mất hết sao? Cuối cùng tôi vẫn không chạm được vào trái tim của anh ấy?

Trước khi đến với tôi, Hưng đã có mối tình đầu rất sâu đậm với một cô gái. Nhưng sau đó cô ấy kiên quyết đi du học nên Hưng đã nói lời chia tay. Khi đến với tôi, Hưng rất đau khổ và nhớ nhung cô gái đó, nhưng thời gian trôi qua đã khiến tình cảm của hai chúng tôi được cải thiện và anh ấy cũng cởi mở với tôi hơn.

Vì quá yêu Hưng nên tôi lo sợ cô gái kia quay trở về sẽ cướp mất người yêu mình nên tôi đã ngỏ lời muốn cưới. Sau nhiều ngày suy nghĩ Hưng cũng chấp nhận, khỏi phải nói tôi hạnh phúc biết chừng nào.

Vào ngày cưới, không khí hội hôn đang vui vẻ thì có một cô gái ăn mặc sang trọng xuất hiện khiến tất cả mọi người xì xào. Hình cô gái đó luôn ngự trị ở trong ví của Hưng nên tôi sao có thể quên được. Nhìn thấy cô ấy lại gần Hưng cảm giác ngột ngạt và ghen tuông khiến tôi chẳng nghĩ được nhiều.

Thấy một cô gái tiến về phía chồng mình trong lễ cưới, tôi vội chạy đến không ngờ lại ngã sấp mặt trước đông đảo khách khứa, nhưng phản ứng của chú rể mới khiến mọi người kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi hớt hải chạy lại bên chồng nhưng thật xui xẻo, trước mặt bao nhiêu khách khứa, tôi ngã sấp mặt xuống nền. Cố đưa tay lên cầu cứu chú rể giúp đỡ nhưng anh ấy đang bận trò chuyện với tình cũ nên không hề chú ý tới bên này. 

Tôi được 2 phù dâu đỡ dậy, lững thững đi lại gần chỗ họ thì nghe thấy cô gái đó nói: "Sao anh không đợi em mà vội vã đi lấy vợ thế? Anh biết em đau lòng lắm không? Vừa nghe tin anh cưới em đã đặt vé máy bay về ngay để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Anh mãi là người đàn ông của em".

Nhìn chồng gạt nước mắt và gật đầu lia lịa đáp trả tình cũ khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu cố gắng suốt một năm nay của tôi chẳng lẽ mất hết sao? Cuối cùng tôi vẫn không chạm được vào trái tim của anh ấy?

Thấy một cô gái tiến về phía chồng mình trong lễ cưới, tôi vội chạy đến không ngờ lại ngã sấp mặt trước đông đảo khách khứa, nhưng phản ứng của chú rể mới khiến mọi người kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đám cưới nhanh chóng tan rã, tôi một mình rời đám cưới trở về căn hộ chung cư của hai vợ chồng. Còn chồng tôi kéo tình cũ đi đâu cũng không ai biết nữa.

Những ngày sau cưới, tôi luôn giam mình trong căn hộ chung cư để chờ đợi ngày chồng quay lại nhưng càng đợi càng thất vọng. Tất cả người thân của anh ấy cũng chẳng thể liên lạc được với chồng tôi. Mọi người ơi tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân thất bại này đây?

Bắt gặp con dâu ngoại tình với một chàng trai lạ mặt trong khách sạn, mẹ chồng cúi gằm mặt đưa ngay 50 triệu

Bắt gặp con dâu ngoại tình với một chàng trai lạ mặt trong khách sạn, mẹ chồng cúi gằm mặt đưa ngay 50 triệu

Thấy thế tôi kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài. Tôi còn bảo bao giờ về thì qua phòng tôi nói chuyện một chút.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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