Tâm sự sau đổ vỡ: 'Phụ nữ ly hôn thì sao, chỉ cần bình yên và hạnh phúc là được'

Tâm sự gia đình 22/06/2019 16:47

“Nếu biết thoải mái như vậy, tôi đã không uổng phí những tháng năm đẹp nhất của mình vì một người tệ bạc. Nếu biết tự do như vậy, tôi đã quyết định chấm dứt mọi thứ sớm hơn”, đó là lời tâm sự của người phụ nữ ly hôn.

Ly hôn là hai từ ám ảnh nhất cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Ai cũng nghĩ ly hôn thì xem như hết, bản thân đã mang tiếng một đời chồng rồi thì có gột rửa cũng chẳng sạch. Ai cũng nghĩ đến mặt tiêu cực nhất của việc ly hôn nhưng chẳng ai nghĩ đó có thể là lối thoát duy nhất.

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Phụ nữ khổ quá thì nên giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ly hôn thì đã sao, chỉ cần bản thân bình yên và hạnh phúc là được. Cánh cửa này đóng lại sẽ có những cánh cửa khác tươi sáng hơn mở ra. Chỉ cần bạn còn tin vào tình yêu, hôn nhân thì hạnh phúc sẽ tìm đến. Chỉ cần tin rằng bản thân xứng đáng để có được hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc.

Giống như bản thân tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình nhưng không thể buông được. Tôi đã phải sống trong sự dằn vặt và cô đơn đó suốt 3 năm trời chỉ vì tình nghĩa, chỉ vì con còn quá nhỏ.

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Ai rồi cũng có được hạnh phúc vì vậy đừng quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ người đàn bà nào làm mẹ rồi cũng sẽ hiểu. Ai cũng muốn giữ gìn những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Ai cũng muốn gia đình đủ đầy để con được trưởng thành trong hạnh phúc. Một phần nữa là vì tôi sợ mang tiếng đàn bà đã qua một đời chồng. Tôi sợ bị người đời nhìn với cặp mắt không thiện cảm.

Tuy nhiên sau khi vứt bỏ những suy nghĩ đó, tôi biết bản thân mình cần gì. Thứ mà tôi cần là sự giải thoát, chứ không phải những điều ngớ ngẩn kia. Tôi có thể một mình kiếm tiền và cho con cái một cuộc sống đầy đủ nhất. Tôi có thể vượt qua những điều không hay mà người ta nói về mình.

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Đàn bà một đời chồng vốn không có gì phải xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi nỗi sợ hãi và bất an về cuộc hôn nhân này quá lớn và đã chiến thắng những nỗi sợ trong tôi thì tôi quyết định buông bỏ. Khi đó tôi mới nhận ra phụ nữ ly hôn thì đã sao, chẳng có gì đáng xấu hổ cả, chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc là được.

Theo tôi ở lại bên người lòng dạ không còn hướng về mình mới đáng là điều xấu hổ nhất đối với bản thân. Thà xấu hổ với người đời chứ tôi không thể để xấu hổ với thanh xuân, tuổi trẻ của chính mình.

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Hạnh phúc của một người phụ nữ là bước đi trên con đường mang tên bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Thà một lần đau đớn mà dứt bỏ còn hơn ôm sự day dứt đó cả một đời dài. Phụ nữ ly hôn để giải thoát cho bản thân mình thì có gì là sai trái. Ly hôn để bình tâm và chữa lành những vết thương lòng thì có gì là không đúng đạo nghĩa, luân thường?

Sau ly hôn, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và tự do. Tuy mất đi một người bao năm gắn bó nhưng tôi đã đổi lại được sự bình yên cho cuộc đời của mình. Ly hôn rồi, hãy quên đi nỗi đau và bước đi trên con đường đầy hoa, đừng ngoảnh lại.

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