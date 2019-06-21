Sự tử tế của đàn ông sẽ TẠO nên một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc

Tâm sự gia đình 21/06/2019 11:50

Không thể phủ nhận, sự đàng hoàng và có trách nhiệm của một người đàn ông sẽ tạo nên người phụ nữ xinh đẹp và rạng rỡ nhất. Trong mỗi cuộc hôn nhân, phụ nữ càng đẹp, đồng nghĩa với người chồng bên cạnh càng dịu dàng và tử tế.

Chị tôi từ ngày lấy chồng rồi thì càng xinh đẹp hơn. Đã ngót nghét 40 nhưng chị ngày càng quyến rũ, xinh tươi như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mỗi lần đi bên cạnh anh, không ai nghĩ chị hơn anh hai tuổi.

Sự tử tế của đàn ông sẽ TẠO nên một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc - Ảnh 1
Đàn ông tử tế, đàn bà sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của chị khá êm ấm. Anh kiếm được tiền nhưng chưa bao giờ xem vợ là vô dụng, ăn bám. Với chị, anh luôn dịu dàng và ngọt ngào như thời còn yêu nhau. Dẫu vợ chồng có nhiều lần bất đồng quan điểm nhưng anh vẫn luôn là người xin lỗi trước.

Tôi nghĩ đàn ông cần gì tiếng tăm lẫy lừng, cần gì địa vị cao sang, chỉ cần là một người tử tế với vợ. Dù thành công ngoài xã hội nhưng không tử tế với vợ, tận tâm với gia đình thì anh cũng chỉ là kẻ thất bại.

Sự tử tế của đàn ông sẽ TẠO nên một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc - Ảnh 2
Phụ nữ lấy chồng phải dựa vào thái độ của chồng để được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ở bên ngoài hô mưa gọi gió, làm gì cũng được nhưng về nhà phải là người chồng đúng nghĩa. Cánh mày râu nên nhớ một điều, ở nhà phải là người chồng, người cha, chứ đừng bao giờ tự cho mình là một người lãnh đạo.

Bên ngoài bạn có thể sai khiến hàng trăm người, nhưng về nhà thì phải là người đàn ông của gia đình. Sự tử tế của các anh sẽ tạo nên một người vợ hạnh phúc nhất.

Sự tử tế của đàn ông sẽ TẠO nên một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc - Ảnh 3
Người đàn ông tốt sẽ mang lại bình yên cho người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Chồng là đất, vợ là hoa. Đất màu mỡ, hoa mới phát triển tươi tốt được. Trong một cuộc hôn nhân, vợ chồng phải bổ trợ cho nhau thì mới mong dài lâu và hạnh phúc.

Sự tận tâm của người phụ nữ, đàn ông nên thấu hiểu và cảm thông. Ở bên một người hết lòng vì mình, đàn bà sẽ cảm thấy trẻ trung và xinh đẹp hơn. Họ giống như một chậu hoa được tưới nước, chăm bón mỗi ngày nên sẽ ngày càng khoe sắc. Còn khi ở bên một người lòng dạ lạnh nhạt, tâm không hướng về mình, đố ai có thể vui vẻ mỗi ngày.

Sự tử tế của đàn ông sẽ TẠO nên một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc - Ảnh 4
Phụ nữ xinh đẹp khi đàn ông biết quan tâm đến vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, có người khóc cũng sẽ có kẻ cười. Suy cho cùng, tất cả đều là dựa vào thái độ của người đàn ông. Sự tử tế của đàn ông luôn là thước đo hạnh phúc đối với người phụ nữ. Người chồng có trách nhiệm sẽ không bao giờ để lại những giọt nước mắt trên đôi mi, mà sẽ để lại sự hạnh phúc trong ánh mắt và đôi môi của người phụ nữ mà họ yêu thương.

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