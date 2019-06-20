Đàn bà kiệt sức trong hôn nhân: Miệng cười tươi nhưng lòng đầy bão giông

Chị lấy chồng năm 23 tuổi, không phải làm dâu, cũng chẳng ở gần gia đình chồng. Cuộc sống hôn nhân của chị không ngọt ngào như lúc mới yêu. Không còn lãng mạn như thời gian đầu anh còn tán tỉnh chị.

Tôi và chị lâu rồi không có dịp nói chuyện với nhau lâu như thế này. Bên ngoài mưa to, chị không về được, tôi cũng nán lại tâm sự cùng chị. Hôm nay chị rất đẹp, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Ngồi một lát, chị mới mở lòng và kể về cuộc hôn nhân của mình.

Thời gian đầu vợ chồng chị còn hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng rồi anh thay đổi. Có những lần anh đi công tác xa, mọi việc ở nhà chị phải một mình cáng đáng. Những hôm trái gió trở trời, con ốm đau, một mình chị gánh hết mọi việc.

Người ta vẫn nói phụ nữ sau khi kết hôn càng xinh đẹp, càng thể hiện cuộc hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc. Người vợ hay cười là người được chồng yêu thương, cưng chiều. Thế nhưng chị thì khác. Chị cũng đẹp, cũng tươi tắn nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Gia đình chị có khi cả tuần mới cùng nhau ăn bữa cơm chỉ vì anh quá bận. Anh bận đến mức không có thời gian hỏi han vợ con như trước. Anh bận đến mức đã vô tình gạt bỏ chị ra khỏi cuộc đời của mình. Chị mệt mỏi với cảnh có chồng cũng như không. Có chồng nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.

Chị cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì chồng không đoái hoài gì đến gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Chị ngày nào cũng trang điểm thật đẹp đẽ đi làm nhưng trở về nhà là cô đơn bủa vây. Trong lòng chị lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo vì không có người đàn ông bên cạnh sưởi ấm. Mỗi ngày đi đi về về một mình, rồi lủi thủi bên con cái. Chồng làm gì đi đâu, chị cũng chẳng thể quản được nữa.

Nhiều lần mẹ chị hỏi “chồng con bận lắm hay sao mà không có thời gian về nhà ăn bữa cơm đám giỗ ông ngoại?”, chị lại viện lí do giùm anh. Nhà chỉ có một mình chị là con gái, có thêm con rể để gánh vác phụ những việc trong nhà khi có tiệc tùng, vậy mà anh vẫn chưa một lần làm tròn trách nhiệm. Điều này khiến chị cảm thấy vô cùng có lỗi và tủi thân.

Phụ nữ lấy chồng nhiều khi cảm thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng cũng như không quả thật rất cô đơn. Ngoài miệng cười tươi nhưng trong lòng đầy giông bão. Mỗi ngày họ trang điểm thật xinh đẹp chủ yếu để che nét khắc khổ trên gương mặt, giấu đi nỗi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.