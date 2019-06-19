Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất

Tâm sự gia đình 19/06/2019 10:34

Đã làm đẹp thì đừng tiếc tiền, đừng tiết kiệm. Tiền làm ra là để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu này. Đừng để người đàn ông đó rời bỏ bạn chỉ vì bạn xấu xí. Đừng để có đầy tiền trong túi nhưng vẻ ngoài luộm thuộm, không giống ai.

Đừng viện cớ không có tiền mà bỏ rơi bản thân không quan tâm, chăm sóc. Đừng viện cớ bận rộn mà không có thời gian làm đẹp, ăn món mình thích, mặc chiếc áo mình yêu. Là phụ nữ dù trời có sập, bão tố kéo về cũng phải thật xinh đẹp và sống hạnh phúc nhất.

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất - Ảnh 1
Phụ nữ phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có quan điểm sống khác nhau. Có người nói lấy chồng rồi thì cần gì phải chăm chút vẻ ngoài nữa. Có tuổi rồi thì cần gì quan tâm đến da dẻ hay vóc dáng. Tuy nhiên phụ nữ ơi, ở độ tuổi hay trạng thái nào cũng phải thật xinh đẹp và sống tốt theo cách mình muốn. Đừng đợi đến khi bị người khác chê bai rồi mới thay đổi.

Đừng đợi đến khi chồng đi theo người khác rồi mới vội vã làm đẹp, chăm sóc bản thân. Bạn phải làm đẹp mỗi ngày để cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn. Dù cuộc sống này có khó khăn, mệt mỏi đến mức nào, chỉ cần ngắm mình trong gương thật xinh đẹp, tự động bạn sẽ cảm thấy được an ủi. Nếu cuộc sống đã mệt mỏi mà bản thân còn xấu xí nữa thì động lực nào để sống tiếp nữa?

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất - Ảnh 2
Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách hưởng thụ cuộc sống này - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tin vào lời đàn ông nói như “anh thích nhìn em để mặt mộc, anh chỉ thích người phụ nữ có tâm hồn đẹp”. Tất cả đều là dối trá, bởi khi bạn xấu xí, đàn ông đã vội rời đi, còn thời gian đâu mà nhìn đến tâm hồn nữa. Tuy hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật.

Thế nên phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng phải biết ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất. Đã làm đẹp thì đừng tiếc tiền, đừng tiết kiệm. Tiền làm ra là để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu này. Đừng để người đàn ông đó rời bỏ bạn chỉ vì bạn quá xấu xí. Đừng để có đầy tiền trong túi nhưng vẻ ngoài luộm thuộm, không giống ai.

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất - Ảnh 3
Dù bận rộn đến mấy, phụ nữ cũng phải yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ nhất định phải thử ăn món ngon nhất, mặc chiếc đầm đẹp nhất và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất. Thanh xuân ngắn ngủi, bỏ vốn đầu tư cho nhan sắc của mình một chút để sau này về già không phải hối hận. Làm việc nhiều rồi nên thưởng cho bản thân, đừng chỉ biết kiếm tiền mà không biết cách hưởng thụ. Đừng chỉ biết kiếm tiền mà quên bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất - Ảnh 4
Phụ nữ sinh ra là để được hưởng những điều tốt đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người phụ nữ sinh ra trên cuộc đời này không được là công chúa thì hãy sống kiêu hãnh như bà hoàng, khiến người khác phải thán phục. Hãy sống bình thường nhưng không tầm thường, phụ nữ nhé!

Bật mí bí mật của những cô vợ có chồng không bao giờ vướng vào ngoại tình

Bật mí bí mật của những cô vợ có chồng không bao giờ vướng vào ngoại tình

Dù đã kết hôn bao nhiêu năm đi chăng nữa, chỉ cần vợ làm được những điều này, chồng không bao giờ vướng vào ngoại tình hay thay lòng đổi dạ.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ xinh đẹp cách để phụ nữ hạnh phúc phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn