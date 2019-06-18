Dưới đây là những chiêu bí mật giúp phụ nữ không cần giữ chồng cũng ngoan ngoãn ở bên, cả đời không bao giờ biết đến chuyện gái gú, ngoại tình là gì.

Ai cũng cần được tôn trọng, có vậy hôn nhân mới bền vững. Đàn ông cần vợ tôn trọng những việc làm và quyết định của mình. Đàn bà cũng cần một người chồng có thể hiểu được những khó khăn khi ở nhà nội trợ. Có vậy vợ chồng mới sống chung lâu dài được.

Muốn hiểu và yêu thương nhau hơn cần phải có những tiếp xúc cơ thể. Chẳng hạn như nắm tay, hôn… Điều này giúp cho mối quan hệ của bạn thăng hoa, có nhiều điều thú vị hơn. Việc nắm tay hoặc trao cho nhau một nụ hôn có thể giúp hóa giải những hiềm khích trong lòng.

Nói chuyện với nhau

Vợ chồng phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, điều cần thiết nhất là phải nói chuyện và tâm sự với nhau. Cả hai nên hạn chế chuyện im lặng. Bởi chiến tranh lạnh sẽ khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc, không giải quyết được gì. Nếu đôi bên cứ chọn cách im lặng thì suốt đời cũng chẳng thể hiểu nhau.

Học cách vị tha

Đàn ông chắc chắn sẽ có những phút bồng bột, sai lầm. Điều mà một người vợ nên làm đó là học cách tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Trong hôn nhân, cả hai phải cùng nhau hoàn thiện bản thân. Vợ sai chồng sửa, chồng sai vợ cũng phải khuyên nhủ để thay đổi.

Nói năng nhẹ nhàng

Phụ nữ phải nói năng nhẹ nhàng với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phụ nữ cũng nên cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng một chút. Đừng chuyện gì cũng lớn tiếng với chồng. Đừng dùng những lời nói khó nghe để mắng nhiếc nhau. Người ta thường nói vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau. Thay vì dùng những lời lẽ khó nghe thì hãy cư xử với nhau một cách chân thành nhất.

Chung thủy

Đây là yếu tố mà người phụ nữ nào cũng phải làm được. Chung thủy sẽ giúp cho cuộc hôn nhân của bạn thêm bền vững hơn. Phụ nữ có chồng rồi thì nên hạn chế những mối quan hệ khác phái. Đừng bao giờ có tư tưởng cặp kè người này người kia sau lưng chồng. Đừng vì một hai lần chán nản mà vội sa ngã vào vòng tay của người đàn ông khác.

Chân thành

Phụ nữ phải chân thành thì hôn nhân mới bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Đối đãi với nhau chân thành và trung thực là những yếu tố cần phải có để hôn nhân hạnh phúc. Không cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần cả hai chân thành với nhau trong mọi chuyện. Nếu có chuyện, cả hai phải nói rõ để cùng nhau giải quyết, chứ đừng giấu giếm.