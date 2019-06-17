Chẳng cần phải đánh ghen hay giành giật người đàn ông tệ bạc. Khi phát hiện chồng ngoại tình, hãy bình tĩnh mà xinh đẹp, bình tĩnh mà hạnh phúc, bình tĩnh mà kiêu hãnh, đàn bà ơi!

Chồng ngoại tình, sống chết gì đàn bà cũng phải xinh đẹp. Đó là câu nói tôi rất tâm đắc. Bởi phụ nữ sinh ra là để hạnh phúc. Nếu không thể tìm được bình yên bên người đàn ông đó thì hãy tìm niềm vui trong việc làm đẹp. Đừng sợ mất chồng hay bị chồng bỏ. Đàn bà có chồng ngoại tình phải bình tĩnh mà xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ hiện đại tự tin bỏ người tệ bạc chứ không giữ người không xứng đáng. Với kẻ phụ bạc, bạn đừng giữ bên mình để làm chiếc áo khoác hờ hững mà hãy tiễn đi để tìm một chiếc áo khác ấm áp hơn. Người đã không còn cho bạn sự an yên thì hãy tự tìm bình yên cho mình.

Phụ nữ xinh đẹp sẽ có trong tay rất nhiều thứ, kể cả sự thủy chung của đàn ông. Tuy nhiên làm đẹp không phải để giữ chồng mà là để sống kiêu hãnh. Kiếm ra tiền để làm đẹp, chứ không phải để tằn tiện vì một người đàn ông. Kiếm ra tiền là để sống một đời hãnh diện và có thể “đá” kẻ tệ bạc với mình. Đừng vì một người tệ bạc mà khiến bản thân trở nên mềm yếu - Ảnh minh họa: Internet Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ nên làm hai việc đó là kiếm tiền và làm đẹp. Sau đó, hãy thản nhiên theo dõi xem chuyện của chồng và kẻ thứ ba sẽ có kết cục như thế nào. Đừng đánh ghen, giành giật vì một người không ra gì. Bạn chỉ cần ngồi chờ quả báo đến với họ.

Cuộc đời phụ nữ phải sống thật kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet Chồng đã không giữ lòng dạ chung thủy thì bạn cũng đừng đặt tâm nơi anh ấy nữa. Hãy dùng thời gian rảnh rỗi để quan tâm bản thân nhiều hơn. Điều mà bạn nên làm khi biết chồng phản bội đó là nở một nụ cười. Đừng khóc, bởi chẳng có gì đáng khóc cả, khóc chỉ khiến bạn xấu xí hơn mà thôi. Biết chồng ngoại tình cứ thản nhiên làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngày nào cũng dành thời gian trang điểm thật đẹp, vì vậy đừng để những giọt nước mắt làm nhòa đi lớp phấn đắt tiền. Bạn đã đổ cả đống tiền vào những mỹ phẩm đắt đỏ rồi thì đừng khóc quá nhiều kẻo không thể che mờ những quầng thâm quanh mắt. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn khi biết tin chồng phản bội. Nhưng hãy giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định. Nếu người đàn ông đó được định sẵn là của bạn thì sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên bạn. Còn nếu không thì có cưỡng cầu cũng chẳng được. Thế nên hãy cứ bình tĩnh mà xinh đẹp, mọi chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên.

Đàn ông mới yêu chiều chuộng, cưới về rồi ai cũng vô tâm như ai thôi! Đàn ông khi mới yêu rất ngọt ngào, nói câu nào cũng động lòng người. Nhưng khi đã sở hữu được người phụ nữ đó rồi thì ai cũng trở nên... vô tâm.

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