Đàn bà khéo, đàn ông đã không ngoại tình

Tâm sự gia đình 15/06/2019 14:25

Phụ nữ khôn ngoan, biết cách cư xử một chút, đàn ông đã không tìm nhân tình. Thực tế đàn ông ngoại tình, có không ít trường hợp người vợ không khôn khéo, không biết cách làm vừa lòng chồng.

Thử nghĩ ngày nào đi làm về cũng bị vợ càm ràm, cằn nhằn hết việc này đến việc khác, ai mà không khó chịu? Đàn ông vốn không ưa tính nhiều lời của vợ, vì vậy họ càng có lí do đi ra ngoài tìm kiếm của lạ.

Đàn bà khéo, đàn ông đã không ngoại tình - Ảnh 1
Đàn bà cư xử khôn khéo, đàn ông ít có cơ hội ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên chuyện chồng ngoại tình không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phụ nữ. Nhưng có không ít trường hợp người vợ không khéo léo. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy khéo léo trong cách đối xử với chồng. Đừng quá đặt nặng vấn đề chồng phải hoàn hảo. Bạn nên nhớ cuộc đời này không có gì là tuyệt đối, mặt trăng, mặt trời còn có thời điểm khuyết đi một nửa, huống gì là con người.

Đàn bà khéo, đàn ông đã không ngoại tình - Ảnh 2
Phụ nữ khôn không bắt ép chồng làm theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet

Đã là con người rồi ai cũng có những tật xấu. Bạn không thể đòi hỏi họ phải trở thành mẫu người lí tưởng. Bạn cũng không thể nào bắt họ phải đạt điểm tuyệt đối, trong khi bạn vẫn còn đầy khuyết điểm.

Hôn nhân là nơi người chồng cần thời gian để trưởng thành, vợ cần thời gian để hoàn thiện bản thân. Không ai hoàn hảo trên cuộc đời này cả, bạn phải chấp nhận thói hư tật xấu của nhau. Chồng sai, vợ nhẹ nhàng khuyên bảo. Vợ sai, chồng phải khuyên ngăn. Đó vốn là quy tắc của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đàn bà khéo, đàn ông đã không ngoại tình - Ảnh 3
Phụ nữ cần phải khôn khéo để giữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân nên khéo một chút. Điều này không chỉ giúp cho bạn có được hạnh phúc mà còn giúp bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người đàn ông. Khéo ở đây là không so sánh chồng, không đòi hỏi chồng phải giống người này người kia.

Không bắt buộc chồng phải làm việc bạt mạng để kiếm tiền. Không ngăn cấm chồng có những thú vui riêng. Đó là điều mà đàn bà khôn phải làm được. Bởi có nhiều người thường đối xử với chồng như con của mình. Họ chăm sóc, lo toan từng chút một khiến đàn ông mất tự do. Họ cấm cản đủ điều khiến đàn ông dần mất đi bản lĩnh của mình.

Đàn bà khéo, đàn ông đã không ngoại tình - Ảnh 4
Đàn ông ngoại tình vì một phần quá chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Do quá bức bối, đàn ông cần một nơi để thể hiện uy quyền của bản thân. Đó là lí do họ thích ở bên những cô nhân tình biết chiều chuộng, biết lấy lòng. Thế nên phụ nữ ơi, bạn phải học cách đối xử khôn khéo với chồng để mong giữ lấy hạnh phúc. 

Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất

Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất

Một khi đã cô đơn, phụ nữ chỉ cần sự tự do chứ chẳng muốn trông chờ gì từ người đàn ông bên cạnh nữa. Họ sẽ chọn rời bỏ để giải thoát cho những ngày chịu đựng mệt mỏi, ngột ngạt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn ông ngoại tình đàn bà khéo ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động