Phụ nữ khôn ngoan, biết cách cư xử một chút, đàn ông đã không tìm nhân tình. Thực tế đàn ông ngoại tình, có không ít trường hợp người vợ không khôn khéo, không biết cách làm vừa lòng chồng.

Thử nghĩ ngày nào đi làm về cũng bị vợ càm ràm, cằn nhằn hết việc này đến việc khác, ai mà không khó chịu? Đàn ông vốn không ưa tính nhiều lời của vợ, vì vậy họ càng có lí do đi ra ngoài tìm kiếm của lạ. Đàn bà cư xử khôn khéo, đàn ông ít có cơ hội ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Dĩ nhiên chuyện chồng ngoại tình không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phụ nữ. Nhưng có không ít trường hợp người vợ không khéo léo. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy khéo léo trong cách đối xử với chồng. Đừng quá đặt nặng vấn đề chồng phải hoàn hảo. Bạn nên nhớ cuộc đời này không có gì là tuyệt đối, mặt trăng, mặt trời còn có thời điểm khuyết đi một nửa, huống gì là con người.

Phụ nữ khôn không bắt ép chồng làm theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet Đã là con người rồi ai cũng có những tật xấu. Bạn không thể đòi hỏi họ phải trở thành mẫu người lí tưởng. Bạn cũng không thể nào bắt họ phải đạt điểm tuyệt đối, trong khi bạn vẫn còn đầy khuyết điểm. Hôn nhân là nơi người chồng cần thời gian để trưởng thành, vợ cần thời gian để hoàn thiện bản thân. Không ai hoàn hảo trên cuộc đời này cả, bạn phải chấp nhận thói hư tật xấu của nhau. Chồng sai, vợ nhẹ nhàng khuyên bảo. Vợ sai, chồng phải khuyên ngăn. Đó vốn là quy tắc của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Phụ nữ cần phải khôn khéo để giữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trong hôn nhân nên khéo một chút. Điều này không chỉ giúp cho bạn có được hạnh phúc mà còn giúp bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người đàn ông. Khéo ở đây là không so sánh chồng, không đòi hỏi chồng phải giống người này người kia. Không bắt buộc chồng phải làm việc bạt mạng để kiếm tiền. Không ngăn cấm chồng có những thú vui riêng. Đó là điều mà đàn bà khôn phải làm được. Bởi có nhiều người thường đối xử với chồng như con của mình. Họ chăm sóc, lo toan từng chút một khiến đàn ông mất tự do. Họ cấm cản đủ điều khiến đàn ông dần mất đi bản lĩnh của mình. Đàn ông ngoại tình vì một phần quá chán vợ - Ảnh minh họa: Internet Do quá bức bối, đàn ông cần một nơi để thể hiện uy quyền của bản thân. Đó là lí do họ thích ở bên những cô nhân tình biết chiều chuộng, biết lấy lòng. Thế nên phụ nữ ơi, bạn phải học cách đối xử khôn khéo với chồng để mong giữ lấy hạnh phúc.

Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất Một khi đã cô đơn, phụ nữ chỉ cần sự tự do chứ chẳng muốn trông chờ gì từ người đàn ông bên cạnh nữa. Họ sẽ chọn rời bỏ để giải thoát cho những ngày chịu đựng mệt mỏi, ngột ngạt.

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