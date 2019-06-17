Đàn ông mới yêu chiều chuộng, cưới về rồi ai cũng vô tâm như ai thôi!

Đàn ông khi mới yêu rất ngọt ngào, nói câu nào cũng động lòng người. Nhưng khi đã sở hữu được người phụ nữ đó rồi thì ai cũng trở nên... vô tâm.

Người đàn ông khi chưa có được bạn, họ sẽ rất đỗi dịu dàng, tinh tế. Khi đi ăn, chẳng cần bạn phải kéo ghế, anh ấy đã nhanh nhảu đi trước làm nhiệm vụ. Khi đi chơi, bạn chẳng cần phải tay xách nách mang đồ đạc gì nhiều vì đã có anh ấy làm "siêu nhân" khuân vác. Khi bạn mệt, anh ấy sẵn sàng xắn tay áo phụ mọi việc. Khi gió mưa trở trời, bạn ốm đau, anh ấy tình nguyện chạy hàng chục cây số chỉ để mua cho bạn bát cháo nóng rồi thuốc thang, quan tâm.

Đàn ông khi yêu ai cũng ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet Khi mới yêu, anh ấy có thể vì bạn mà đánh đổi tất cả, kể cả sao trên trời cũng nguyện hái. Nhưng khi đã có được bạn rồi, đàn ông ai cũng sẽ như ai thôi. Giống như nhìn thấy một món đồ đẹp, bạn nỗ lực hết mình để có được nhưng khi có rồi, bạn lại cảm thấy món đồ đó quá tầm thường. Đó là tâm lý chung của đàn ông. Hồi mới bắt đầu quen nhau, anh có về nhà chị đám giỗ, tiệc tùng vài lần. Anh nhanh nhẹn, siêng năng, lại rất biết lấy lòng người nhà chị. Thậm chí anh còn sẵn sàng xắn tay áo vào bếp để phụ giúp chị rửa bát đĩa.

Khi về sống chung một nhà rồi, đàn ông ai cũng sẽ vô tâm - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt ai mời uống rượu bia, anh cũng từ chối. Anh còn hứa hẹn sẽ lo lắng cho chị, cũng như đầu tư cho đứa em út của chị ăn học đàng hoàng. Ba mẹ chị chấm điểm mười cho chàng rể tương lai của mình. Quen nhau hơn 3 năm, anh chị chính thức về chung một nhà. Lúc này, mọi việc mới dần đổ vỡ. Ngày nào đi làm về, anh cũng bày bừa rủ bạn bè đến nhậu nhẹt. Những ngày chị bệnh nằm đó, không dậy nổi, anh cũng bắt vợ một hai phải làm đồ nhậu cho mình. Những ngày giỗ, tiệc tùng, anh cũng chẳng còn hăng hái phụ giúp như trước mà lại ngồi vào bàn nhậu đến say mèm chẳng biết gì. Hiếm có người đàn ông nào giữ lòng dạ thủy chung như những ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet Anh ngày một đổ đốn, không còn quan tâm chị như trước đây. Bởi vậy mới thấy, đàn ông khi chưa có được bạn, lời nào nói ra cũng ngọt lòng người. Nhưng khi đã có được rồi, những lời nói ra toàn là đắng chát, không có câu nào lọt tai. Đàn ông vô tâm, phụ nữ cũng đừng quá bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet Thế nên người ta thường nói, với bạn bè đừng bao giờ đánh giá một người chỉ qua vài lần tiếp xúc. Với bạn đời, đừng vì những lời ngọt ngào mà cho rằng anh ấy tử tế, đàng hoàng. Tất cả đều có thể thay đổi, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Người dù có tốt, có đàng hoàng đến mấy rồi cũng sẽ lộ khuyết điểm. Khi đó người phụ nữ nào càng tin tưởng nhiều thì càng thất vọng hơn mà thôi.

Tôi muốn ly hôn vì chồng còn nhung nhớ, đêm nào cũng nằm mơ gọi tên người cũ Anh đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm rồi mới cưới tôi. Cứ tưởng anh đã quên rồi nhưng nào ngờ đêm nào ngủ mơ, anh cũng luôn miệng gọi tên người cũ.

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