Hôn nhân đối với đàn bà một đời chồng là chiếc lồng sắt, là nơi lấy đi thanh xuân

Tâm sự gia đình 17/06/2019 11:19

Ai đã trải qua cuộc sống hôn nhân đều biết rằng ngột ngạt, cô đơn và tuyệt vọng là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Với đàn bà một đời chồng như tôi, hôn nhân giống như chiếc lồng sắt lấy đi sự tự do và thanh xuân.

Ly hôn chồng hơn 2 năm nay, tôi vẫn chưa lấy lại được niềm tin vào hôn nhân và tình yêu. Nhiều người đàn ông đến với tôi, tôi đều không có hứng thú. Cùng lắm thì chỉ dừng ở mức tình bạn, chứ chẳng tiến xa hơn. Tôi đã quá sợ cuộc sống hôn nhân rồi. Tôi sợ bị giam giữ, sợ mất tự do và sợ bị tổn thương thêm một lần nữa.

Hôn nhân đối với đàn bà một đời chồng là chiếc lồng sắt, là nơi lấy đi thanh xuân - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng sợ yêu, ngại cưới - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân cũ của tôi chỉ tồn tại vỏn vẹn trong vòng 5 năm. Thời gian đầu, vợ chồng chúng tôi còn rất mặn nồng. Nhưng con người ai rồi cũng thay đổi. Gánh nặng cơm áo khiến anh dần đánh mất đi sự dịu dàng và tinh tế lúc ban đầu. Từng câu từng lời anh nói với tôi dần trở nên hằn học và khó đoán.

Tôi không còn hiểu anh đang nghĩ gì và muốn làm gì. Có khi tôi tự hỏi không biết mình có thật sự là vợ của anh hay không. Anh dần có nhiều bí mật hơn, đi sớm về trễ, thậm chí còn ngủ riêng.

Hôn nhân đối với đàn bà một đời chồng là chiếc lồng sắt, là nơi lấy đi thanh xuân - Ảnh 2
Phụ nữ sau ly hôn chỉ muốn sống trong thế giới bình yên của mình chứ chẳng còn muốn yêu đương, cưới hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Suốt khoảng thời gian dài, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi lạnh dần. Cả hai dường như không còn tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày nữa. Những lời tôi nói, anh đều nạt ngang và nói những lời rất chói tai. Chịu đựng cuộc sống ngột ngạt như vậy suốt 2 năm trời, cuối cùng tôi quyết định ly hôn.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt và kể từ đó tôi chẳng còn niềm tin vào bất cứ điều gì. Anh đã từng hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Vì vậy mà tôi sợ ngọt, sợ những lời dịu dàng nhưng là gươm, là giáo đâm vào tim mình bất cứ lúc nào không hay.

Hôn nhân đối với đàn bà một đời chồng là chiếc lồng sắt, là nơi lấy đi thanh xuân - Ảnh 3
Phụ nữ đã đi qua tổn thương chỉ muốn bình yên bên con cái - Ảnh minh họa: Internet

Tôi sợ cuộc sống hôn nhân vì đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và tuổi trẻ. Thời gian sống chung với anh là chuỗi ngày tôi không cảm thấy bình yên. Ngoài mặt thì ai cũng nghĩ sóng yên bể lặng nhưng thật ra trong lòng tôi là những đợt sóng ngầm dữ dội.

Với tôi, hôn nhân như chiếc lồng sắt, là nơi đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ như nước mắt, thanh xuân và nhan sắc. Ngày còn độc thân, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại. Nhưng kết hôn rồi, mọi thứ đều gò ép. Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Hôn nhân đối với đàn bà một đời chồng là chiếc lồng sắt, là nơi lấy đi thanh xuân - Ảnh 4
Người phụ nữ sau ly hôn rất sợ bị mất tự do thêm một lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng muốn bay nhảy, muốn thực hiện hoài bão của mình là chuyện khó khăn biết chừng nào. Lấy chồng rồi, muốn sống là chính mình, muốn theo đuổi thứ mình thích là chuyện không tưởng. Vì vậy, tôi không muốn bước chân vào hôn nhân thêm một lần nào nữa.

Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất

Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất

Một khi đã cô đơn, phụ nữ chỉ cần sự tự do chứ chẳng muốn trông chờ gì từ người đàn ông bên cạnh nữa. Họ sẽ chọn rời bỏ để giải thoát cho những ngày chịu đựng mệt mỏi, ngột ngạt.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ ly hôn đàn bà một đời chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn