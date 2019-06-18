Gửi chồng cũ: Ngày mai không có anh, bình minh vẫn đến, bầu trời vẫn xanh và em vẫn luôn xinh đẹp!

Nếu những ngày chúng ta ở bên nhau là mây đen u ám, là những ngày mưa tầm tã thì ngày chúng ta chia tay sẽ có nắng ấm hiền hòa. Anh vui duyên mới, em cũng sẽ quên quá khứ đau buồn. Những mảnh ký ức đẹp đẽ ngày đó, em sẽ cất giữ thật kỹ trong ngăn tủ và không bao giờ đụng đến nữa.

Ngày mai chúng ta sẽ chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân hơn 5 năm của mình. Anh có buồn không? Còn em thì chỉ buồn một chút thôi, chẳng thể buồn quá lâu được. Không có anh bên cạnh, bình minh vẫn sẽ đến, ánh nắng vẫn chan hòa, bầu trời vẫn rất xanh và em vẫn luôn xinh đẹp.

Và mỗi sáng mai thức dậy, em sẽ không còn thấy anh nữa. Anh cũng chẳng còn ăn được những món em nấu. Và chúng ta đã đánh mất nhau trong cuộc đời này.

Bởi với em quá khứ đó có đẹp đến mấy cũng đã từng là nỗi đau. Có xem lại, có nhớ nhung cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thôi thì đành chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã chấm dứt mối tình 10 năm và cuộc hôn nhân 5 năm.

Anh yên tâm đi, em buồn một chút rồi thôi. Bởi không có anh, trái đất này vẫn quay, bầu trời kia vẫn xanh, em vẫn phải sống và làm công việc của mình. Em không thể vì một người mà buồn mãi được. Em không thể vì một người mà day dứt mãi không buông.

Sau ly hôn, em sẽ sống vì mình thôi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai đây không có anh, em vẫn sẽ diện một chiếc đầm thật xinh, tô son thật đậm rồi bước xuống phố ngạo với thế gian một nụ cười thật tươi. Bởi dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn phải sống tốt, vẫn phải xinh đẹp. Không thể vì một người ra đi mà chấm dứt mọi thứ được, đúng không?

Em chấp nhận rằng chúng ta đã hết duyên hết nợ. Em chấp nhận để anh rời đi là vì bản thân đã không còn đủ sức để níu kéo. Chúng ta đã quá mệt mỏi trong đoạn tình này rồi thì chấm dứt cho nhẹ lòng.

Dù chỉ một mình, phụ nữ vẫn có thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày ở bên anh, lòng em như có bão. Em nghĩ anh cũng như vậy. Vì thế mà em chủ động chấm dứt trước để không phiền hà cho cả hai. Không có em bên cạnh, anh vẫn sẽ sống tốt. Không có anh bên cạnh, em vẫn sẽ xinh đẹp để kiêu hãnh với cuộc đời này.

Mỗi ngày chỉ cần có thể sống và làm công việc mình yêu thích, như vậy đối với em đã là quá đủ đầy. Thế nên anh yên tâm đi, không có anh bên cạnh, em vẫn sẽ hạnh phúc gấp nhiều lần.