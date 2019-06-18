Mười người đàn ông ngoại tình hết chín người cảm thấy chán khi thấy vợ xấu xí. Vì vậy mà phụ nữ lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình để làm đẹp.

- Cô nhìn lại mình đi, quần áo, đầu tóc có giống ai không? Tôi đi làm bên ngoài về đã quá mệt mỏi rồi mà còn nhìn thấy cô như thế này nữa. Thật sự là chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi. Phụ nữ phải xinh đẹp để kiêu hãnh với người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng chị cãi nhau, anh liền mang chuyện ngoại hình của vợ ra chỉ trích. Từ khi sinh đứa con thứ hai đến giờ, chị bận tối mắt tối mũi, chẳng còn thời gian nhìn lại bản thân. Nghe chồng nói ra câu này, chị mới giật mình nhận ra mình đã quá xấu xí rồi. Không lẽ đó cũng là lý do anh ngoại tình?

Đã hơn nửa năm nay, anh đi đâu làm gì, chị cũng không được đi cùng. Anh không thoải mái khi vợ đi bên cạnh. Mang tiếng là vợ của lãnh đạo công ty lớn nhưng chị không được kiêu hãnh xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện lớn vì anh sợ mọi người bàn tán về ngoại hình của vợ. Và rồi anh ngoại tình với một cô gái có nhan sắc bình thường nhưng vẫn xinh hơn chị. Phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet Chị đau lắm. Chị cũng đã từng rất xinh đẹp, anh phải bỏ nhiều công sức tán tỉnh mới đổ. Nào ngờ bây giờ, chị lại trở nên già nua, xấu xí như thế này. Và rồi chị bắt đầu thay đổi bản thân. Chị tập tành đi spa chăm sóc da, thay đổi cách ăn mặc để không còn quê mùa trong mắt chồng. Chị học cách trang điểm để có thể xinh đẹp mỗi ngày.

Đừng để đàn ông lấy lý do vợ xấu xí mà đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Mười người đàn ông ngoại tình hết chín người cảm thấy chán khi thấy vợ xấu xí. Khi đó, tình nghĩa chẳng còn là gì đối với đàn ông. Vì vậy mà phụ nữ lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình để làm đẹp. Có người dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân hoặc giúp bản thân quyến rũ hơn trong mắt chồng. Trong cuộc đời này, phụ nữ xấu sẽ không có quà. Chỉ có phụ nữ đẹp mới nằm trọn vẹn trong đôi mắt và trái tim của kẻ si tình. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi biết yêu thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Thế nên phụ nữ ơi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải thật xinh đẹp. Không biết bạn tài giỏi đến đâu nhưng chỉ cần đẹp thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Người xinh đẹp lúc nào cũng sẽ hạnh phúc và nhận được nhiều sự ưu ái hơn người bình thường. Phụ nữ không sinh ra xinh đẹp thì hãy tự biết chăm chút cho mình trở nên khác biệt. Đừng tiếc những loại mỹ phẩm giúp mình đẹp hơn. Đừng tiếc dành chút thời gian tập thể dục để trở nên rạng rỡ hơn. Đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet Làm đẹp không chỉ để chứng minh cho chồng thấy rằng bạn cũng là một người xinh đẹp mà còn giúp bạn ngẩng cao đầu kiêu hãnh đi bên chồng. Vẫn biết đàn ông vốn rất tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Tuy nhiên, nếu để chồng ngoại tình vì vợ xấu xí thì đó cũng là lỗi của bạn.

Viết cho những người đàn bà có chồng ngoại tình: Cứ bình tĩnh mà xinh đẹp! Chẳng cần phải đánh ghen hay giành giật người đàn ông tệ bạc. Khi phát hiện chồng ngoại tình, hãy bình tĩnh mà xinh đẹp, bình tĩnh mà hạnh phúc, bình tĩnh mà kiêu hãnh, đàn bà ơi!

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