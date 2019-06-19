Những con giáp nữ ăn nói đanh đá nhưng tâm lành, không hãm hại ai bao giờ

Tâm linh - Tử vi 19/06/2019 15:24

Dưới đây là những con giáp nữ mở miệng ra toàn những lời khó nghe, vì vậy mà có rất ít bạn. Tuy nhiên khi có việc cần, họ sẽ có mặt ngay và nhiệt tình giúp đỡ, không vụ lợi, không toan tính.

Tuổi Thìn

Những người phụ nữ tuổi Thìn thường hay mắng chửi, nói lời phật lòng người khác. Nhưng bên trong họ lại là người lương thiện, thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy không nói ra, không thể hiện tình cảm quá nhiều nhưng họ sẽ sẵn sàng có mặt khi bạn bè, người thân cần.

Những con giáp nữ ăn nói đanh đá nhưng tâm lành, không hãm hại ai bao giờ - Ảnh 1
Thìn sẵn sàng giúp đỡ người khác không ngại khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt họ không bao giờ từ chối giúp đỡ những người gặp nhiều khó khăn hơn mình. Ngoài miệng luôn thích mắng người, nói những lời không lọt tai nhưng tâm lành, không hại ai bao giờ.

Nhờ vậy mà tuổi Thìn thường có những thành công nhất định trong công việc. Tuy nhiên lại không có nhiều bạn, đi đâu cũng lủi thủi một mình. Điều này khiến cuộc sống của họ khá cô đơn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp có vẻ ngoài khá mạnh mẽ, lạnh lùng. Họ cá tính, nói là làm không bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Vì vậy mà trong một tập thể, họ rất dễ bị người khác ganh ghét. Tuy nhiên khi đã tiếp xúc và thân thiết với họ hơn, bạn sẽ cảm thấy Mão vô cùng ấm áp.

Những con giáp nữ ăn nói đanh đá nhưng tâm lành, không hãm hại ai bao giờ - Ảnh 2
Mão ngoài miệng nói những lời cay đắng nhưng lại là người có tấm lòng lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Mão không bao giờ từ chối những lời đề nghị giúp đỡ. Dù họ đang trong tình cảnh khó khăn nhất cũng sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình. Những người tuổi Mão là siêu anh hùng, giúp người không cần báo đáp. Cũng vì vậy mà thời còn trẻ, họ gặp khá nhiều rắc rối. Chỉ khi đến tuổi trung niên, mọi công sức của họ mới được đền đáp xứng đáng, vận trình khởi sắc và hanh thông hơn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý khá thông minh và mạnh mẽ. Họ có thể một mình giải quyết hết những vấn đề khó khăn mà không cần nhờ đến bất cứ ai. Tý thích làm việc độc lập và không thích người khác chen vào. Nếu có ai đó chen vào chuyện riêng của Tý, Tý sẽ cảm thấy khó chịu và nói những lời khó nghe.

Những con giáp nữ ăn nói đanh đá nhưng tâm lành, không hãm hại ai bao giờ - Ảnh 3
Tý thích giúp đỡ những người khó khăn hơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì vậy mà cuộc sống của họ khá tách biệt với mọi người. Tuy nhiên họ không phải là người hoàn toàn xấu. Họ rất biết cách quan tâm đến người khác, chứ không phải là một người vô cảm. Ngoài miệng nói những lời khó nghe, nhưng trong tâm của họ luôn thích giúp đỡ những người bất hạnh và khó khăn hơn mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm  

Top con giáp kiếm tiền tỷ bằng hai bàn tay trắng, vươn lên dẫn đầu trở thành đại gia vào giữa tháng 6/2019

Top con giáp kiếm tiền tỷ bằng hai bàn tay trắng, vươn lên dẫn đầu trở thành đại gia vào giữa tháng 6/2019

Những con giáp dưới đây sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, trúng nhiều dự án béo bở, hai bàn tay trắng cũng làm nên việc lớn, vươn lên dẫn đầu trở thành đại gia trong giữa tháng 6/2019.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp nữ con giáp lương thiện con giáp đanh đá

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay