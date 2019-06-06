Những người tuổi Dậu có tâm hồn lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Vì vậy mà con đường công danh của bạn luôn suôn sẻ, thuận lợi. Đường tiền tài cũng không gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là khi kết hôn sẽ lấy được tấm chồng tốt. Cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Dậu chỉ cần ngồi không hưởng thụ, không cần phải lao động vất vả. Bạn giàu có nhờ lấy được người chồng giỏi giang, có ý chí làm ăn. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn không còn phải chạy ngược xuôi vất vả như thời còn độc thân. Khi kết hôn, bạn có thể thoải mái ở nhà nội trợ, làm người mẹ, người vợ tốt.

Mùi là con giáp khá duyên dáng, lại biết cách ăn nói. Thời còn độc thân, bạn được khá nhiều người theo đuổi. Đến khi kết hôn, bạn sẽ may mắn lấy được người giàu có, làm chức vụ lớn trong xã hội. Những người tuổi Mùi thường khá đảm đang, thương chồng chiều con.

Mùi có cuộc sống khá giả khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ vậy mà bạn có được cuộc sống khá thoải mái, hạnh phúc mà ngàn người mong ước. Nhờ vào sự khéo léo của bạn nên được chồng thương yêu, chiều chuộng, muốn gì được nấy. Mùi không cần cho đi quá nhiều mà cũng nhận lại được những điều tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp khá giàu có khi lấy chồng. Thời độc thân còn khá chật vật trong việc kiếm tiền, nhưng khi đã lấy chồng rồi cuộc đời đã sang trang mới. Bạn không còn phải sống thiếu hụt, vay mượn tiền bạc. Có thể nói cuộc sống hôn nhân của bạn khá viên mãn.

Tuất có cuộc sống hôn nhân như mong ước - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có chồng giỏi, con ngoan, một gia đình ấm cúng, đủ đầy. Đặc biệt những người phụ nữ tuổi Tuất sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực giúp chồng ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức không ngừng. Bạn là hậu phương vững chắc cho chồng gầy dựng sự nghiệp. Cũng nhờ vậy mà Tuất được chồng nể phục, yêu thương hết mực.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm