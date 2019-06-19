Khổ ải của đàn bà là lấy nhầm chồng, kiếp nạn của đàn ông là không thủy chung với vợ

Khổ ải lớn nhất của đàn bà là không may lấy nhầm người tệ bạc. Còn kiếp nạn lớn nhất mà đàn ông cần phải vượt qua đó là ngoại tình.

Chị là người phụ nữ vừa đẹp người, đẹp nết, vừa tháo vát mọi việc. Nhưng hồng nhan bạc phận, duyên số đưa đẩy chị lấy phải người đàn ông nát rượu, lại mê cờ bạc. Sống chung với người chồng không ra gì, chị đau khổ trăm bề. Đàn bà khổ sở vì lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet Ngày nào chị cũng nước mắt chan cơm, ngày nào cũng mệt mỏi và khổ sở. Bởi vậy người ta hay nói phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, giỏi giang, khôn khéo cũng không bằng may mắn.

Có lẽ không ít người phải trải qua khổ ải mang tên lấy nhầm chồng. Không phải ai cũng đủ may mắn và sáng suốt để lựa chọn cho mình một tấm chồng tốt. Không phải ai cũng đủ giỏi giang để nhìn thấu tâm can của một người. Người có vẻ ngoài tử tế, đàng hoàng, miệng nói toàn lời hay ý đẹp chưa hẳn đã là người chồng tốt. Đàn ông thất bại vì phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, phụ nữ dù có tinh mắt đến mấy cũng không thoát khỏi việc lấy nhầm chồng. Đó là khổ ải lớn nhất mà người phụ nữ phải gánh chịu. Tuy nhiên bạn cũng phải chấp nhận vì đó là quyết định của chính bạn, đừng oán trách bất kỳ ai.

Còn với đàn ông, ai rồi cũng phải đứng trước kiếp nạn mang tên ngoại tình. Người đủ thương vợ sẽ chọn cách quay lưng với cám dỗ. Còn người không đủ bản lĩnh thì sẽ thử một lần cho biết. Và một khi đã bước chân vào con đường này rồi, đàn ông phải đối mặt với hậu quả là gia đình đổ vỡ, sự nghiệp tiêu tan. Đã gọi nhau vợ chồng thì hãy cùng nhau cố gắng - Ảnh minh họa: Internet Không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi kiếp nạn đó khi đã lỡ phản bội lại vợ con. Thậm chí đôi khi họ còn phải đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì một lần sa ngã và phản bội lại đạo nghĩa vợ chồng. Phụ nữ nên mở to mắt một chút để chọn người xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Đời người ai cũng phải trải qua khổ ải vì những quyết định của bản thân. Phụ nữ khổ sở khi lấy nhầm chồng. Đàn ông thì lại lao đao khi lỡ phản bội lại nghĩa phu thê. Suy cho cùng những kiếp nạn đó đều do bản thân mỗi người gây ra và chính bạn phải tự tìm cách giải quyết. Đàn bà lấy nhầm chồng, đừng vì vậy mà chấm dứt cuộc đời mình. Còn đàn ông, đừng vì của lạ nhất thời mà phản bội tình nghĩa vợ chồng một đời.

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất Đã làm đẹp thì đừng tiếc tiền, đừng tiết kiệm. Tiền làm ra là để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu này. Đừng để người đàn ông đó rời bỏ bạn chỉ vì bạn xấu xí. Đừng để có đầy tiền trong túi nhưng vẻ ngoài luộm thuộm, không giống ai.

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