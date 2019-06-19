Phụ nữ bản lĩnh: Ở bên ngoài phải mạnh mẽ như HỔ, còn ở nhà nên dịu dàng như MÈO

Tâm sự gia đình 19/06/2019 14:53

Phụ nữ ra ngoài kiếm tiền phải mạnh mẽ như hổ, có thể đối mặt với tất cả khó khăn. Nhưng trở về nhà, họ nên là một chú mèo ngoan bên cạnh những người mình yêu thương.

Phụ nữ hiện đại nên chọn cho mình một công việc. Dù ở ngoài kia có biết bao nhiêu sóng gió, bạn cũng phải đối mặt để có thể mạnh mẽ hơn. Đừng suốt ngày chui rúc trong căn bếp chật hẹp, làm nàng Lọ Lem ngoan hiền ai nói gì cũng nghe.

Phụ nữ bản lĩnh: Ở bên ngoài phải mạnh mẽ như HỔ, còn ở nhà nên dịu dàng như MÈO - Ảnh 1
Phụ nữ ở bên ngoài phải mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên ngoài, bạn phải là một con hổ mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với những kẻ xấu đang muốn hãm hại mình. Còn ở nhà phải như chú mèo ngoan ngoãn, dịu dàng để có thể vun vén gia đình êm ấm. Đó là bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại.

Phụ nữ bản lĩnh: Ở bên ngoài phải mạnh mẽ như HỔ, còn ở nhà nên dịu dàng như MÈO - Ảnh 2
Phụ nữ ở nhà cần dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngày nay phải làm việc chăm chỉ, quyết đoán như đàn ông. Đồng thời họ cũng dịu dàng, hiền lành đúng chuẩn một người vợ, người mẹ trong gia đình. Có như vậy cuộc hôn nhân của bạn mới nhẹ nhàng và dễ thở hơn.

Đàn bà ạ, đừng ở nhà làm công việc nội trợ ngửa tay xin tiền của chồng. Phụ nữ cũng chẳng cần phải yếu đuối, chuyện gì cũng cần đàn ông đứng ra gánh vác. Bởi bạn có đủ bản lĩnh và khả năng để làm việc kiếm tiền, tự giải quyết hết thảy những khó khăn đến với mình.

Phụ nữ bản lĩnh: Ở bên ngoài phải mạnh mẽ như HỔ, còn ở nhà nên dịu dàng như MÈO - Ảnh 3
Bản lĩnh của phụ nữ là biết cân bằng giữa công việc và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngày xưa phải đứng sau lưng đàn ông. Ngày nay họ nhất định phải đứng ngang hàng, đừng chỉ mãi là cái bóng của chồng. Dù có kết hôn hay chưa cũng nên làm việc chăm chỉ. Chọn cho mình một công việc để mỗi ngày có thể ăn mặc xinh đẹp đi làm. Đừng chọn cuộc sống mỗi ngày đối mặt với bốn bức tường đầy dầu mỡ.

Công việc nào cũng có những khó khăn và áp lực nhất định. Nhưng chỉ cần chăm chỉ một chút, không có gì là không thể vượt qua. Ở bên ngoài bạn phải kiên cường như một chú hổ, không sợ bất cứ ai.

Phụ nữ bản lĩnh: Ở bên ngoài phải mạnh mẽ như HỔ, còn ở nhà nên dịu dàng như MÈO - Ảnh 4
Phụ nữ trong hôn nhân phải hết sức khôn khéo - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên về nhà rồi thì hãy là một chú mèo ngoan bên cạnh những người mình yêu thương. Có như vậy, bạn mới mong hạnh phúc.

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất

Phụ nữ dù lấy chồng hay chưa cũng nhất định phải ăn ngon, mặc đẹp và dùng loại mỹ phẩm xịn nhất

Đã làm đẹp thì đừng tiếc tiền, đừng tiết kiệm. Tiền làm ra là để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu này. Đừng để người đàn ông đó rời bỏ bạn chỉ vì bạn xấu xí. Đừng để có đầy tiền trong túi nhưng vẻ ngoài luộm thuộm, không giống ai.

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