Những bí mật phụ nữ 'có chết' cũng phải chôn vùi, đừng dại cho chồng biết

Phụ nữ yêu 21/06/2019 10:41

Dù có yêu chồng đến mấy, phụ nữ cũng phải biết khôn ngoan giấu giếm những điều này để chồng vừa nể, vừa yêu. Trong một mối quan hệ, nửa kín nửa hở sẽ tốt hơn là cứ phô bày hết mọi thứ.

Đàn ông là kiểu người hay chán, những gì rõ ràng quá thì lại không thích. Họ chỉ thích những điều mập mờ để tự mình khám phá. Thế nên phụ nữ đừng dại mà cho chồng biết hết những bí mật của mình, nhất là những điều này.

Bạn đã chi tiêu bao nhiêu cho việc mua sắm

Đàn ông rất khó chịu với việc phụ nữ mua sắm vô tội vạ. Tuy nhiên đó lại là thói quen và đam mê khó bỏ của phụ nữ. Thế nên chớ dại kể chuyện bạn chi tiêu bao nhiêu tiền cho việc mua sắm với chồng.

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Phụ nữ đừng cho chồng biết rõ số tiền mà mình đã chi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để vợ chồng bạn xung đột chỉ vì những chuyện như vậy. Giữ bí mật chi tiêu của bản thân là điều khôn ngoan mà nhất định người phụ nữ nào cũng phải làm được. Đừng quá thẳng thắn mà thiệt thân.

Không hài lòng chuyện giường chiếu 

Nếu không hài lòng về kỹ năng giường chiếu của chồng, vợ cũng đừng chê bai chồng. Đặc biệt đừng than vãn chuyện phòng the với người thứ ba.

Những bí mật phụ nữ 'có chết' cũng phải chôn vùi, đừng dại cho chồng biết - Ảnh 2
Đừng phàn nàn về chuyện giường chiếu với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không hài lòng về chuyện ấy, hãy nói chuyện với chồng một cách khéo léo. Hoặc cùng chồng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tránh trường hợp mang chuyện nhà ra nói với người ngoài khiến chồng bạn bị tổn thương.

Hành động chồng làm phiền bạn

Những bí mật phụ nữ 'có chết' cũng phải chôn vùi, đừng dại cho chồng biết - Ảnh 3
Đừng tỏ ra cáu giận khi chồng có những hành động làm phiền bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù có khó chịu đến mấy cũng đừng tỏ vẻ bực dọc, cáu giận. Đừng để chồng phải tránh xa, không bao giờ muốn đến gần vì sợ nhìn thấy thái độ khó chịu của vợ. Phụ nữ khôn ngoan nên biết giữ bình tĩnh trước những hành động phiền phức của chồng dành cho mình. Tốt nhất là bạn nên tiếp nhận điều đó một cách thoải mái nhất. 

Những mối quan hệ trong quá khứ

Những bí mật phụ nữ 'có chết' cũng phải chôn vùi, đừng dại cho chồng biết - Ảnh 4
Phụ nữ đừng dại kể cho chồng nghe về những mối tình trước đây của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ kể chi tiết mình có bao nhiêu mối tình, có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cho chồng biết. Bởi đàn ông rất dễ ghen tuông. Nếu kể không khéo, anh ấy sẽ nghĩ bạn còn nhớ nhung, vương vấn người cũ. Điều này không tốt cho mối quan hệ của bạn. Thế nên không phải chuyện gì cũng nên nói ra, có một số chuyện bạn nên giữ bí mật cho riêng mình sẽ tốt hơn.

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