Hôn nhân đổ vỡ, đáng thương nhất không phải là phụ nữ mà là người này

Tâm sự gia đình 22/06/2019 09:43

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đáng thương nhất không phải là phụ nữ chân yếu tay mềm mà là những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.

Em cảm thấy xót xa khi nghe con hỏi tại sao ba chưa về. Em cảm thấy chạnh lòng khi nghe con nói bạn bè có ba mẹ đến đón mỗi ngày tan học. Nước mắt em rơi khi nghe con nói muốn chờ ba đi làm về cùng ăn cơm.

Hon nhan do vo
Em thương con vì không có một gia đình trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đổ vỡ, em không tiếc cho mối tình 5 năm, cuộc hôn nhân 4 năm của mình, mà chỉ cảm thấy đau lòng khi nhìn con. Con của chúng ta còn quá nhỏ, chúng không đáng phải chịu những tổn thương nặng nề như thế này. Chỉ vì những nông nổi, sai lầm của người lớn mà trẻ thơ phải gánh chịu những điều tồi tệ nhất.

Hon nhan do vo
Vợ chồng mình ly hôn, em chỉ thương cho con thơ - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là món quà vô giá mà ông trời ban cho vợ chồng chúng ta. Không dễ dàng gì mà mình có bé Bin. Nhớ ngày đó, anh và em phải chạy ngược xuôi để chữa bệnh hiếm muộn. Em đã khóc rất nhiều vì nhiều lần thăm khám, tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn chưa có tin vui.

Anh cũng dần mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Nhưng vì động lực làm mẹ trong em quá lớn nên anh cũng đành chiều theo. Và rồi ông trời không phụ lòng người, chúng ta đã có đứa con cho riêng mình.

Hon nhan do vo
Con cái là người đáng thương nhất sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

9 tháng 10 ngày sau, bé Bin chào đời trong sự chờ mong của mọi người. Đứa bé giống anh y như đúc, điều đó khiến em không kiềm chế được cảm xúc mà khóc òa trên bàn mổ. Niềm hạnh phúc đó, có lẽ suốt đời này em không thể nào quên được.

Cuối cùng em cũng được làm mẹ, điều mà em khao khát bấy lâu nay. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì cuộc hôn nhân của chúng ta dần đổ vỡ từ bên trong. Ngày anh nói ly hôn, em như chết nghẹn, mọi niềm tin bỗng chốc tan vỡ.

Hon nhan do vo
Người lớn chỉ mải mê làm theo những điều mình muốn mà mặc kệ con thơ như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Em không tin rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ chấm dứt. Nhưng vì anh đã có người mới nên em cũng đành chấp nhận. Em không tiếc cuộc hôn nhân bao nhiêu năm vun vén, em chỉ thương con.

Em đã cầu trời khẩn Phật để có được đứa trẻ này nhưng lại không thể giữ được cho con một gia đình đủ đầy. Em thương con sau này sẽ thua thiệt những đứa trẻ khác. Em xót xa khi nhìn thấy con chỉ có mẹ bên cạnh mà thiếu vắng tình thương của người cha. Hôn nhân đổ vỡ, không phải phụ nữ là người đáng thương nhất mà là những đứa trẻ ngây thơ không biết gì trong trò chơi của người lớn.

Những bí mật phụ nữ 'có chết' cũng phải chôn vùi, đừng dại cho chồng biết

Những bí mật phụ nữ 'có chết' cũng phải chôn vùi, đừng dại cho chồng biết

Dù có yêu chồng đến mấy, phụ nữ cũng phải biết khôn ngoan giấu giếm những điều này để chồng vừa nể, vừa yêu. Trong một mối quan hệ, nửa kín nửa hở sẽ tốt hơn là cứ phô bày hết mọi thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân tan vỡ vợ chồng ly hôn hôn nhân thất bại

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn