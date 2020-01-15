Tâm sự mẹ đơn thân: Con là tất cả, còn đàn ông có cũng được không có cũng chẳng sao

Tâm sự gia đình 15/01/2020 09:31

“Một mình nuôi con không quá khó khăn vì tôi có công việc, tài chính ổn định. Bây giờ tôi chỉ cần con, còn đàn ông có cũng được không có cũng chẳng sao”, đây là tâm sự của mẹ đơn thân.

Con trai tôi năm nay đã vào lớp một và tôi đã làm mẹ đơn thân được 6 năm. Tuy không có cha bên cạnh nhưng thằng bé lúc nào cũng ý thức được đó là nỗi đau của mẹ nên không bao giờ nhắc đến. Thằng bé luôn là niềm tự hào của tôi. Có “người đàn ông nhí” này bên cạnh, tôi chẳng cần bất cứ người nào nữa.

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Tôi chọn làm mẹ đơn thân vì không cần người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi và người đàn ông đó quen nhau từ thời cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào đại học. Anh học thêm tiếng Anh để chuẩn bị đi du học. Tôi nghĩ bản thân cũng phải thật cố gắng để được sang nước ngoài học cùng anh.

Rồi khi tốt nghiệp, chúng tôi có thể cưới nhau. Đây là câu chuyện cổ tích mà tôi thường dệt trong đầu và mong mỏi thành hiện thực. Nhưng mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ. Khi học năm hai đại học, tôi phát hiện mình mang thai.

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Con trai là niềm tự hào duy nhất của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm đó, mọi giấy tờ thủ tục của anh đều đã xong xuôi, chờ đến ngày đi. Tôi cầu xin anh ở lại với mình, vì tôi không thể bỏ đứa con trong bụng. Nhưng anh chỉ trích tôi cản đường anh.

Từ cứng rắn đến ngọt ngào, anh gieo vào đầu tôi những lời hứa hẹn, khi mọi thứ xong xuôi anh sẽ trở về cho tôi một danh phận. Nhưng rồi 3 năm, 4 năm trôi qua, những tin nhắn thưa dần, anh cũng biến mất dạng. Trong khi tôi nuôi con một mình ở Việt Nam thì anh lại vui vẻ, sống cuộc đời thoải mái ở nơi trời Tây.

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Tôi tự chủ tài chính nên việc nuôi con không quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến tôi vô cùng căm phẫn và tự hứa với bản thân sẽ loại bỏ người đàn ông tệ bạc này ra khỏi cuộc đời mình. Tôi bắt đầu thoát khỏi những mộng mơ thời son trẻ và cật lực làm việc để nuôi con. Tuy mới đầu có hơi khó khăn vì không được sự trợ cấp của hai bên nội ngoại nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn.

Bạn bè biết tôi làm mẹ đơn thân nên cũng thường sang chơi, bầu bạn với hai mẹ con. Với tôi như vậy đã quá đủ đầy. Con trai tôi càng lớn càng thông minh và hiểu chuyện. Đó là niềm tự hào và thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi. Cũng may ngày đó tôi đủ mạnh mẽ giữ con lại để cả hai có thể nương tựa vào nhau ngay lúc này.

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Tôi chỉ cần con, chẳng cần người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tối, tôi đều thầm cám ơn con trai: “Cảm ơn con vì đã cho mẹ làm mẹ của con, cảm ơn con đã trưởng thành mạnh khỏe và bình an”. Hiện tại, cuộc sống của người mẹ đơn thân như tôi vậy là ổn. 

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