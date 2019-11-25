Phụ nữ hết khổ khi vượt qua được 3 giai đoạn này trong cuộc đời

Tâm sự gia đình 25/11/2019 10:54

Hành trình để phụ nữ trưởng thành chưa bao giờ là điều dễ dàng. Muốn hạnh phúc, ai rồi cũng phải trải qua cay đắng, ngọt bùi, nếm hết mọi mùi vị của cuộc đời này.

Phụ nữ trưởng thành khi vượt qua được những giai đoạn này. Nếu hiện tại chưa cảm thấy hạnh phúc và chín chắn, chắc chắn bạn chưa nếm đủ mùi vị của cuộc đời.

Thoải mái

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Phụ nữ trưởng thành khi từng trải nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi sinh ra đến khi đi học, còn ở trong vòng tay cha mẹ, ai cũng hồn nhiên, vui vẻ. Cơm ăn không phải lo, tiền cũng chẳng phải nghĩ. Đây có thể nói là giai đoạn thoải mái, hạnh phúc nhất của cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên giai đoạn này lại không kéo dài lâu. Muốn trưởng thành, bạn phải trải qua thử thách và sóng gió.

Sợ hãi

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Ai rồi cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn này, bạn cảm thấy sợ thất nghiệp, sợ không có tiền, sợ hôn nhân không hạnh phúc. Bạn thu mình lại trong vỏ bọc của mình và cảm thấy thấy bản thân vô dụng. Thoát khỏi vòng tay cha mẹ, thoát khỏi con đường trải đầy hoa hồng, bạn sẽ đối mặt với nhiều chuyện không ngờ.

Khi đó chỉ có bản thân bạn mới vượt qua được. Những sự giúp đỡ của người khác chỉ khiến bạn nhút nhát hơn. Vì vậy hãy cố gắng phấn đấu, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, bạn sẽ hạnh phúc.

Học hỏi

Khi đã trải qua giai đoạn sợ hãi, thử thách, bạn sẽ có được nhiều bài học xương máu. Trong tình yêu, bạn sẽ hiểu được ai thật lòng, ai giả dối. Yêu như thế nào để bản thân không phải hy sinh, thiệt thòi quá nhiều. Yêu như thế nào để bản thân không cảm thấy bản thân bi lụy. Và đặc biệt bạn sẽ nhận ra đàn ông vốn không phải là điều duy nhất trong cuộc sống của bạn.

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Phụ nữ hạnh phúc khi được học hỏi nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn sẽ rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Trải qua thử thách, bạn sẽ học được nhiều bài học mà ở trường lớp không bao giờ dạy. Thế nên đừng sợ hãi, đừng nản chí, hãy đối mặt thử thách để có được nhiều trải nghiệm thú vị.

Cuối cùng rồi sẽ hạnh phúc và trưởng thành

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Sau nhiều tổn thương, ai rồi cũng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là phải trải qua đau thương. Khi đã đổ ra nhiều mồ hôi, nước mắt, bạn sẽ gặt hái được quả ngọt. Không có hạnh phúc nào mà không đánh đổi bằng nước mắt. Không có sự trưởng thành nào mà không nếm trải nhiều chông gai. Suy cho cùng, sau cơn mưa trời sẽ sáng, ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc như mình mong muốn.

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