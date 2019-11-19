Phía sau đám cưới tiền tỷ là những nỗi cô đơn không ai thấu của đàn bà

Tâm sự gia đình 19/11/2019 10:21

Ai cũng nghĩ tôi sướng khi lấy chồng giàu có, cơm áo không lo nghĩ, cũng chẳng phải đi làm. Nhưng không ở trong hoàn cảnh của tôi, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Tôi đã 30 tuổi, chồng tôi 35, anh là doanh nhân thành đạt, có tiếng trong ngành. Dòng họ, bạn bè bảo tôi tu phúc đức ba đời mới lấy chồng giàu có, giỏi giang như anh. Tôi cũng nghĩ từ nay mình sẽ hạnh phúc. Bởi từ khi quen nhau đến khi chuẩn bị đám cưới, tôi muốn gì, anh đều chiều chuộng.

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Phụ nữ lấy chồng giàu có chưa hẳn đã hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tiệc cưới như thế nào, trang trí bày biện ra sao, anh cũng sẽ nghe theo ý tôi. Thậm chí anh còn không tiếc khi chi mạnh tay cho đám cưới của cả hai. Nhưng chìm đắm trong đám cưới tiền tỷ không lâu, tôi đã hoàn toàn vỡ mộng về người đàn ông mình yêu. Anh giỏi giang nhưng lại bảo thủ, nóng tính.

Khi còn yêu, anh sẽ chiều theo ý tôi. Nhưng khi đã trở thành vợ chồng, anh bảo một, tôi cũng chẳng dám cãi hai. Mọi việc trong nhà, anh đều là người quyết định. Tôi giống như pho tượng, anh muốn đặt đâu, tôi sẽ ngồi yên ở đó, chẳng dám động đậy.

Sống trong ngôi nhà lớn, đầy đủ điều kiện nhưng thứ tôi thiếu là sự tôn trọng từ chồng

Tôi đã quá chán ngán cuộc sống hôn nhân như thế này. Chồng không cho đi làm, tiền cũng phải đợi anh “ban phát” mỗi tháng. Có những lần nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải cầu xin anh giúp đỡ. Khi đó anh lại bảo tôi phiền phức, chẳng làm được tích sự gì.

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Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ được cung phụng như bà hoàng nhưng hoàn toàn là do tôi mơ mộng - Ảnh minh họa: Internet

Anh còn nói gia đình tôi lợi dụng, xem anh là cái máy rút tiền bòn rút cho bằng hết. Nghe những lời anh nói, tôi đau khổ và tủi nhục biết bao nhiêu. Nhưng vì “dưới cơ” tôi đành chấp nhận chịu nhún nhường.

Sống trong ngôi nhà lớn, đầy đủ điều kiện nhưng chưa bao giờ tôi được chồng tôn trọng. Anh luôn xem tôi là người phụ nữ vô dụng, chỉ biết ăn và đẻ. Mỗi ngày quanh quẩn trong nhà khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Muốn ra đường gặp gỡ bạn bè thì anh lại cấm đoán.

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Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ được chồng yêu thương nhưng hóa ra không phải - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần tôi nghĩ, liệu mình có phải là tù nhân của anh không? Bởi anh chưa bao giờ đối xử với tôi như một người vợ. Anh chưa bao giờ lắng nghe và thấu hiểu những gì tôi muốn. Anh cậy vào tiền tài và quyền thế nên chẳng xem vợ con ra gì. Sống với người đàn ông vô tâm như vậy, tôi thật sự quá chán nản.

Anh có tiền nên cho mình quyền ngoại tình

Người ta nói quả thật không sai, đàn ông ngoại tình khi có đủ điều kiện. Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh bắt đầu qua lại với người đàn bà khác. Biết chồng ngoại tình, tôi khóc lóc làm lớn chuyện thì mẹ anh lại thản nhiên nói “đàn ông ai chả vậy, làm vợ là phải rộng lượng”.

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Anh nói bản thân có tiền nên có quyền ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Còn anh thì bảo “tôi có tiền nên có quyền tìm nhiều người ngon lành hơn cô”. Nghe được những câu chua chát từ chồng và gia đình chồng, tôi chết lặng.

Tôi cứ tưởng bản thân sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ cuộc đời lại cay đắng như thế này!

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