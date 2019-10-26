“Những đứa trẻ khác đều được đón nhận ở thế giới này, còn con, hình như sự có mặt của con là gánh nặng của nhiều người”, đó là lời tâm sự của con trai bị ung thư gửi mẹ đơn thân.

Từ khi sinh ra con đã không có cha bên cạnh, ông bà nội ngoại cũng không ngó ngàng. Chỉ có mẹ tần tảo sớm hôm lo cho con từng miếng cơm giấc ngủ. Nhiều lúc thấy mẹ cực khổ, con ước gì giá như mình không có mặt trên cõi đời này. Sự xuất hiện của con dường như đã khiến nhiều người phải buồn phiền. Nhất là mẹ, mẹ phải khổ cực và vất vả hơn. Mẹ đơn thân phải chịu nhiều khổ sở - Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày sau khi đưa con đến trường, mẹ vội đến công ty. Đến tối thì nhận thêm việc về làm. Có hôm con trở mình thức giấc cũng thấy mẹ đang miệt mài làm việc. Mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi. Vì con mà thanh xuân của mẹ trôi qua một cách uổng phí như vậy.

Vì con mà mẹ không được sống thoải mái và mang tiếng là mẹ đơn thân, không chồng mà chửa. Vì con mà mẹ không được hạnh phúc. Vì con mà nhiều năm rồi mẹ chẳng có chiếc áo mới vào mỗi dịp Tết. Mẹ ơi, tại sao ba lại không cần con? - Ảnh minh họa: Internet Vì con mà mẹ không được ăn ngon, được sống cuộc đời tự do mình mong muốn. Con biết phụ nữ một mình nuôi con thật sự rất vất vả. Con biết làm mẹ đơn thân thật sự không sung sướng gì.

Người ta bảo con không có cha dạy dỗ nên hư hỏng. Còn có người bảo con là đứa con hoang đầu đường xó chợ. Con là điều gì đó vô cùng đáng ghét trong mắt mọi người. Họ không muốn nhìn thấy con, họ không muốn bao dung với một đứa trẻ như con. Mẹ ơi, có lẽ sự xuất hiện của con là khổ đau của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet Mẹ ơi, tại sao ba lại không cần con, ông bà nội cũng không một lần đến thăm con? Từ ngày con nằm viện, trải qua nhiều đợt hóa trị, đau đớn đến không mức không ăn uống gì nổi. Có những ngày con nằm mơ thấy ba đến thăm, nhưng giật mình thức giấc chỉ có mẹ bên cạnh. Mẹ ơi, tại sao sự xuất hiện của con trên thế giới này mang đến nhiều buồn phiền như vậy? Nếu không có con, chắc chắn mẹ đã sớm tìm được hạnh phúc mới. Nếu không có con, mẹ đã không vất vả làm việc nhiều như vậy rồi. Mẹ ơi, sau này nhất định mẹ phải sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Sau này, mẹ sẽ không còn vì con mà khổ sở nữa. Mẹ hãy chấp nhận những người đến với mẹ. Mẹ hãy sống thoải mái và hạnh phúc. Cuộc đời của mẹ sẽ không còn bất cứ gánh nặng nào hết. Không có con, mẹ sẽ được ăn ngon mặc ấm mà không cần phải tiết kiệm. Không có con sẽ không còn ai cản trở hạnh phúc của mẹ. Mẹ ơi, con rất hạnh phúc vì được làm con của mẹ, dù ngắn ngủi nhưng đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời con.

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