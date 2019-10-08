Muốn làm nàng thơ của chồng, phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này

Tâm sự gia đình 08/10/2019 10:51

Phụ nữ ai cũng muốn chồng yêu say đắm, nhưng không phải ai cũng biết cách giữ chồng khôn ngoan, tinh tế và luôn biến mình trở thành nàng thơ trong mắt chồng.

Cúc cung tận tụy, một lòng son sắt với chồng dường như đã là bài ca muôn thuở của phụ nữ. Họ nghĩ muốn được chồng thương thì phải thương chồng trước. 

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Cách giữ chồng tinh tế và khôn ngoan nhất đó là làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Điều này không sai, có cho đi thì mới có nhận lại. Nhưng có nhiều người phụ nữ cuồng chồng con đến mức bản thân mình cũng không màng đến. Họ luôn nhường cho chồng con phần ăn ngon nhất, chiếc áo đẹp nhất, ấm nhất. Họ cho đi hết để rồi cuối cùng, bản thân họ trơ trọi chẳng còn gì.

Phụ nữ nên nhớ khi bạn đặt quá nhiều tình yêu vào một mối quan hệ, chắc chắn người trong cuộc sẽ cảm thấy ngạt thở. Còn khi bỏ bê thì hôn nhân của bạn sẽ không thể nào tồn tại được. Vì vậy hãy biết dung hòa, biết nóng khi cần và biết lạnh đúng thời điểm, đó là bí quyết giữ hôn nhân thành công nhất.

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Đàn bà khôn ngoan đừng sống mòn bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có tính cả thèm chóng chán. Bản năng của họ giống như những động vật săn mồi, khi đã nhắm được mục tiêu là phải theo đuổi cho bằng được. Đến khi giành được rồi, họ lại thờ ơ, không đoái hoài đến thành quả của mình nữa.

Họ luôn khao khát chinh phục thử thách mới và vô tâm với mục tiêu mà mình theo đuổi ban đầu. Khi yêu, người đàn ông nào cũng ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng khi đã có được rồi, họ lại lạnh nhạt dần.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Muốn chồng mãi mãi xem mình là nàng thơ duy nhất, phụ nữ hãy học cách yêu thương bản thân, sống tích cực và chiều chuộng chồng có giới hạn. Đừng đối xử với chồng như con, như cậu em trai của mình. Phụ nữ càng chiều chồng sẽ càng hư. Vì vậy đừng phục tùng theo những gì anh ấy yêu cầu. Bạn hãy biết từ chối đúng lúc để đề cao giá trị của mình.

Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ không còn quan tâm đến ngoại hình của mình. Tuy nhiên từ nay hãy loại bỏ ngay ý nghĩ “phụ nữ lấy chồng rồi ăn mặc, đi đứng, nói năng sao cũng được”. Là phụ nữ, trách nhiệm của bạn là phải ăn ngon mặc đẹp và được yêu thương. Đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ bê bản thân không quan tâm.

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Bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là trở thành nàng thơ trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn phấn đấu trở thành người phụ nữ đáng yêu, đáng trân trọng trong mắt đàn ông. Chứ đừng trở thành bà vợ ăn mặc lôi thôi trong mắt chồng, bà mẹ sề trong mắt con cái. Đây là cách giữ chồng tinh tế và khôn ngoan nhất chứ không phải là bí quyết cao siêu nào đó.

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