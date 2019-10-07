Phụ nữ mạnh mẽ không cần khóc lóc mà hãy cho gã tệ bạc kia biết những điều này rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh.

Phụ nữ không chồng vẫn có thể sống tốt. Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn chỉ toàn là sự lừa dối, hãy buông bỏ rồi đi để tìm hạnh phúc mới. Trước khi rời đi, hãy cho người chồng phản bội đó biết bạn đã phải chịu đựng những gì. Phụ nữ mạnh mẽ hãy buông bỏ những điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet Chịu đựng thói hư tật xấu của chồng

Phụ nữ mạnh mẽ hãy vứt lại gánh nặng bao lâu nay. Hãy cho người đàn ông tệ bạc kia biết, bạn đã phải chịu đựng những gì. Bạn đã phải mệt mỏi vì chồng vô tâm, không phụ giúp việc nhà, chuyện gì cũng đổ hết cho vợ. Hãy cho người đàn ông đó biết bản chất thật của mình - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ ly hôn, trước khi rời đi nhất định phải nói ra hết mọi thứ. Không phải để người ta thương hại mà là để họ biết được bạn đã kiên cường như thế nào. Hãy nói hết những thói hư tật xấu của người đàn ông đó rồi rời đi. Đừng để anh ta tự huyễn hoặc rằng bản thân mình rất tốt.

Những lời hứa hẹn giả dối Trước khi rời đi, hãy vạch trần sự giả dối mà anh ta dành cho bạn bấy lâu nay. Hãy nhắc lại những lời thề non hẹn biển trước đây để anh ta nhớ mình đã sống có lỗi với bạn như thế nào. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy buông bỏ người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường tự huyễn hoặc về bản thân. Họ nghĩ mình đã làm tròn đạo nghĩa với vợ con nhưng thực tế chẳng có người đàn ông nào giữ được lời hứa của mình. Vì vậy phụ nữ hãy nhắc để gã chồng tệ bạc biết, bao nhiêu năm qua bạn đã chờ đợi mòn mỏi như thế nào. Phụ nữ ly hôn hãy sống thật kiên cường - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, khi kể xong thì đừng nhắc lại chuyện này với bất cứ người nào nữa. Hãy cứ để mọi chuyện trôi qua. Nếu sau này có đi thêm bước nữa, bạn cũng đừng dại tin vào lời hứa của đàn ông. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để không còn làm khổ mình vì những lời thề non hẹn biển sáo rỗng đó nữa.

Phụ nữ lấy chồng, xinh đẹp, thông minh cũng không bằng nắm vững những điều này Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, thông minh, xinh đẹp không bằng nắm vững những điều này khi bước vào hôn nhân.

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