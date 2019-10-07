Phụ nữ mạnh mẽ không cần khóc lóc mà hãy cho gã tệ bạc kia biết những điều này rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh.
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Phụ nữ không chồng vẫn có thể sống tốt. Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn chỉ toàn là sự lừa dối, hãy buông bỏ rồi đi để tìm hạnh phúc mới. Trước khi rời đi, hãy cho người chồng phản bội đó biết bạn đã phải chịu đựng những gì.
Chịu đựng thói hư tật xấu của chồng
Phụ nữ mạnh mẽ hãy vứt lại gánh nặng bao lâu nay. Hãy cho người đàn ông tệ bạc kia biết, bạn đã phải chịu đựng những gì. Bạn đã phải mệt mỏi vì chồng vô tâm, không phụ giúp việc nhà, chuyện gì cũng đổ hết cho vợ.
Người phụ nữ ly hôn, trước khi rời đi nhất định phải nói ra hết mọi thứ. Không phải để người ta thương hại mà là để họ biết được bạn đã kiên cường như thế nào. Hãy nói hết những thói hư tật xấu của người đàn ông đó rồi rời đi. Đừng để anh ta tự huyễn hoặc rằng bản thân mình rất tốt.
Những lời hứa hẹn giả dối
Trước khi rời đi, hãy vạch trần sự giả dối mà anh ta dành cho bạn bấy lâu nay. Hãy nhắc lại những lời thề non hẹn biển trước đây để anh ta nhớ mình đã sống có lỗi với bạn như thế nào.
Đàn ông thường tự huyễn hoặc về bản thân. Họ nghĩ mình đã làm tròn đạo nghĩa với vợ con nhưng thực tế chẳng có người đàn ông nào giữ được lời hứa của mình. Vì vậy phụ nữ hãy nhắc để gã chồng tệ bạc biết, bao nhiêu năm qua bạn đã chờ đợi mòn mỏi như thế nào.
Tuy nhiên, khi kể xong thì đừng nhắc lại chuyện này với bất cứ người nào nữa. Hãy cứ để mọi chuyện trôi qua. Nếu sau này có đi thêm bước nữa, bạn cũng đừng dại tin vào lời hứa của đàn ông. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để không còn làm khổ mình vì những lời thề non hẹn biển sáo rỗng đó nữa.