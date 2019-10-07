Phụ nữ lấy chồng, xinh đẹp, thông minh cũng không bằng nắm vững những điều này

Tâm sự gia đình 07/10/2019 10:59

Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, thông minh, xinh đẹp không bằng nắm vững những điều này khi bước vào hôn nhân.

Phụ nữ lấy chồng muốn hạnh phúc phải tự chủ tài chính và yêu thương bản thân mình. Trong hôn nhân đừng quá tận tâm, đừng hết lòng vì một người. Đừng ôm đồm quá nhiều thứ, đừng để người khác có cơ hội xem thường mình, nhất là đàn ông.

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Phụ nữ lấy chồng phải biết yêu thương mình và tự lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là ai mà có thể quyết định được vận mệnh, sự hạnh phúc hay khổ đau của người phụ nữ? Đàn ông là ai mà có thể định đoạt được nửa đời còn lại của phụ nữ là nước mắt hay nụ cười? Số phận của bạn, chỉ bạn mới có quyền quyết định.

Phụ nữ lấy chồng đừng dại dựa dẫm đàn ông. Dù đã về sống chung một nhà nhưng phải rạch ròi mọi chuyện. Đừng nghĩ tiền của chồng cũng là tiền của mình. Đừng nghĩ cơm của chồng, mình có thể ngồi ăn không cần lo nghĩ.

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Phụ nữ trong hôn nhân đừng quá dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hãy sáng suốt, khôn ngoan nhận ra rằng tiêu tiền của đàn ông, bạn phải trả một cái giá rất đắt. Không có người đàn ông nào chịu nuôi vợ suốt đời, chẳng có người nào tình nguyện để vợ ở nhà nội trợ, trông con mà không một lời phàn nàn.

Cuộc sống hôn nhân luôn biến động. Nào là cơm áo gạo tiền, học phí của con, tiền lo cho nhà nội, nhà ngoại. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hôn nhân trở thành mồ chôn tình yêu rồi.

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Phụ nữ xinh đẹp, thông minh không bằng biết được những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn bà khôn ngoan đừng nghĩ sẽ nhờ cậy được gì từ người chồng của mình. Mà hãy tự lập tài chính, tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân mình. Tiền mình kiếm ra tuy cực nhưng được cái yên thân, không phải nghe lời chỉ trích của ai. Làm việc quần quật bên ngoài, tuy mệt nhưng đổi lại nửa đời sau ít giông bão hơn.

Cuộc đời phụ nữ đừng nghĩ lấy chồng là xong, được chồng nuôi, sẽ có cuộc sống như bà hoàng. Điều đó chỉ đúng khi bạn lấy được người đàn ông tốt. Còn lỡ số phận của bạn không may mắn thì sao? Bạn chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình.

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Phụ nữ đừng từ bỏ đam mê, sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân phải kiếm được tiền, phải biết yêu thương bản thân và phải biết buông bỏ những điều không đáng. Có vậy mới mong được hạnh phúc viên mãn.

Trong xã hội này, phụ nữ có sự nghiệp mới đáng quý. Bạn không cần bất cứ người đàn ông nào phải gánh vác trách nhiệm thay mình. Cũng không cần đàn ông phải chi trả bữa ăn hay bộ quần áo mà bạn mua.

Bạn cũng chẳng cần ngửa tay xin tiền chồng để nhận lại những câu nói chua chát. Suy cho cùng, đàn bà bản lĩnh phải kiếm được tiền, đừng từ bỏ ước mơ, đam mê của mình để sống bám bên một người suốt đời.

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