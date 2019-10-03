Tâm thư gửi con gái: Xin lỗi con, mẹ không còn đủ sức để sống chuỗi ngày tạm bợ bên người đàn ông đó!

Tâm sự gia đình 03/10/2019 16:26

Mẹ không thể nào tiếp tục chịu đựng người đàn ông tệ bạc đó nữa, hãy tha thứ cho mẹ vì đã không giữ được mái nhà toàn vẹn, đủ đầy cho con.

Mẹ xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống có cha có mẹ như những đứa trẻ khác. Xin lỗi con vì mẹ phải buông bỏ cuộc hôn nhân này. Bởi mẹ không còn đủ sức để sống tạm bợ bên người đàn ông tệ bạc.

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Mẹ không thể nào sống bên gã đàn ông tệ bạc đó thêm một giây một phút nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đến bước đường này, mẹ không thể quay đầu được nữa. Mẹ đã hoàn thành hết những thủ tục ly hôn với cha con rồi. Hãy thông cảm cho mẹ vì không giữ lại gia đình này cho con. Thông cảm cho mẹ vì đã khiến cuộc sống của con phải mất mát nhiều như vậy. Nhưng con ơi, mẹ đã không còn đủ sức chịu đựng nữa.

Có thể con sẽ cảm thấy tủi thân khi có cha mẹ ly hôn. Có thể con sẽ oán trách những việc mẹ làm. Nhưng không còn cách nào khác, thà để con oán trách, chứ mẹ không chịu được sự vô tâm của người đàn ông bên cạnh mình.

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Mẹ xin lỗi vì không cho con một gia đình đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu năm qua, mẹ cứ nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được. Mẹ sẽ vì con mà bỏ qua hết những lỗi lầm của người đàn ông đó. Nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy, mẹ cũng chẳng còn lý do gì để cố gắng nữa. Mỗi ngày phải nhìn mặt, sống chung với người mình cạn tình dứt nghĩa, quả thật là một cực hình.

Từ xưa đến giờ, mẹ đều dạy con, phụ nữ là phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ mẹ xin được phép sống ngược lại với quan điểm của mình. Cuộc đời này ngắn lắm, chớp mắt đã hết rồi. Mẹ không thể sống mãi những chuỗi ngày tạm bợ, mệt mỏi bên cha con. Mẹ không thể nào dùng nước mắt để sống nửa đời còn lại.

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Hãy tha lỗi cho mẹ vì đã hành xử như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Sau này lớn lên con cũng phải thật mạnh mẽ. Yêu và chọn ở lại bên cạnh người xứng đáng, đừng sống lay lắt bên người đối xử tệ với mình. Con chỉ có một cuộc đời để sống, đừng vì tiếc nuối khoảng thời gian đã từng có nhau mà sống tạm bợ. Số phận do chính con lựa chọn, đừng sống theo sự áp đặt của người khác.

Nếu con không may mắn lấy được tấm chồng tốt, hãy chọn con đường khiến mình hạnh phúc nhất. Đừng vì sợ điều tiếng mà khiến bản thân nặng nề, không dám buông bỏ.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết buông bỏ, con gái hãy nhớ điều này - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lấy chồng, quan trọng nhất là hạnh phúc, vui vẻ và bình yên. Nếu ở bên một người lúc nào cũng mang sóng gió, khổ đau lại cho con, hãy chọn cách rời đi. Người đó vốn không thích hợp với con, cũng không đáng để con dùng thanh xuân và tự do cả đời để đánh đổi.

Con gái ơi! Hãy tha thứ cho mẹ và hãy nhớ rằng cách để phụ nữ hạnh phúc đó là biết buông bỏ những người làm mình đau. 

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