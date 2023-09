Chị đã ở bên gã đàn ông tệ bạc, nát rượu, ưa bạo hành suốt nhiều năm nay. Nhưng vì con, chị đã chấp nhận đánh đổi thanh xuân và tự do của bản thân. Thay vì chọn rời đi, chị lại cam chịu, luôn nhắc nhở bản thân rằng “con cần có cha”.

Cuộc đời phụ nữ quan trọng nhất là thanh xuân và sự tự do. Yêu và lấy đúng người xem như thanh xuân của bạn sống không uổng phí. Còn phụ nữ lấy nhầm chồng vừa hoang phí tuổi xuân tươi đẹp, vừa lại đánh mất sự tự do của bản thân.

Liệu chúng có muốn thấy mẹ phải khổ sở, cam chịu như vậy không? Nếu được quyền lựa chọn, con bạn sẽ không muốn sống trong gia đình như vậy. Thế nên phụ nữ đừng lấy lý do con cái ra để tiếp tục chôn vùi tự do, thanh xuân của mình bên người chồng tệ bạc.

Đàn bà đừng than khổ, đừng đổ thừa cho số phận. Bởi bạn có thể thay đổi được số phận của mình. Đừng cam chịu ở lại trong cuộc hôn nhân rạn nứt đó rồi than thân trách phận. Mà hãy ngẩng cao đầu rời đi để tìm tự do cho bản thân. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế phụ nữ khôn ngoan đừng lao đao, khổ sở bên người không thật tâm với mình.

Phụ nữ lấy chồng khổ quá thì bỏ chứ đừng cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi con về nhà chồng, nhiều người mẹ dạy con phải nhường nhịn chồng, phải cam chịu để giữ hôn nhân hạnh phúc. Chính họ cũng đã từng cam chịu, nhẫn nhịn nhưng đổi lại được gì? Họ luôn đề cao giá trị của chồng mà vô tình quên mất bản thân. Họ luôn đặt chồng con lên hàng đầu mà quên mất bản thân cũng cần được yêu thương.

Hạnh phúc của phụ nữ chỉ có bản thân mới quyết định được - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, thanh xuân ngắn ngủi, đừng mãi ở bên một người tệ bạc. Hãy là người đàn bà bản lĩnh yêu được buông được. Nếu thật sự quá mệt mỏi, hãy chọn con đường lui cho mình. Nếu không hạnh phúc, hãy học cách buông bỏ.