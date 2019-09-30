Không phải kẻ thứ ba, chiếc điện thoại của đàn ông mới là đối thủ đáng gờm của phụ nữ

Những bí mật của đàn ông đều nằm trong chiếc điện thoại. Rất nhiều người vợ tin tưởng chồng, đến khi mọi chuyện vỡ lẽ mới cảm thấy thất vọng.

Kẻ thứ ba còn có thể đánh ghen hay đe dọa được, còn chiếc điện thoại của chồng thì làm sao đây? Ngẫm lại cuộc đời của phụ nữ phải đối mặt với vô số điều trớ trêu. Phụ nữ lấy chồng không chỉ chuẩn bị tâm lý đấu lại kẻ thứ ba mà còn phải “ghen” với mẹ chồng, em chồng và cả chiếc điện thoại của chồng. Bí mật của đàn ông, phụ nữ nên hạn chế khám phá kẻo đau lòng thêm - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người đàn ông xem trọng điện thoại hơn cả vợ. Mỗi đêm họ sẵn sàng ôm điện thoại ngủ chứ không để tâm đến vợ. Mê điện thoại, họ quên luôn bản thân mình đã làm chồng, làm cha.

Điện thoại là vật bất ly thân của chồng khiến những cô vợ ghen tức - Ảnh minh họa: Internet Chị dâu tôi thường than phiền rằng chồng đi làm về là ôm điện thoại. Mỗi ngày có khi chưa nói với vợ đầy năm câu, còn lại đều dành hết thời gian cho “người tình bé nhỏ”. Nhiều lúc chị không biết nên ghen với chiếc điện thoại của chồng hay không. Phụ nữ hãy dành thời gian chăm sóc cho mình sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Cô bạn thân của tôi cũng thường than phiền rằng chồng mê điện thoại hơn mê vợ. Có lần cô tức giận đến mức đập nát chiếc điện thoại của chồng, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ tiền túi mua lại cho anh. Không chỉ có trường hợp của chị dâu và bạn tôi, chắc chắn còn rất nhiều người cảm thấy khó chịu vì chồng quá mê điện thoại mà bỏ bê vợ con.

Phụ nữ luôn thắc mắc không biết trong điện thoại có gì mà đàn ông lại dán mắt vào suốt ngày như vậy. Thật ra chiếc điện thoại chứa rất nhiều bí mật của chồng mà chị em không biết. Có người mê chơi game trên điện thoại, cũng có người vì lưu quá nhiều số điện thoại "lạ" không muốn cho vợ biết. Phụ nữ khôn ngoan không nên biết quá nhiều chuyện về chồng - Ảnh minh họa: Internet Có người trong lúc say vô tình chụp hình lưu niệm với em gái nào đó, hoặc là những dòng tin nhắn tán tỉnh em này, em kia. Hoặc là những trang web đen mà chồng bạn thường dùng để giải trí. Nhìn chung, có rất nhiều bí mật trong điện thoại của chồng khiến vợ vô cùng thất vọng. Bởi vậy lời khuyên cho phụ nữ là đừng bao giờ tò mò về những bí mật của đàn ông nằm trong chiếc điện thoại đó. Bởi nó như con dao có thể làm tổn thương bạn lúc nào không hay.

Vợ trốn chồng đi ‘tiếp khách’ với sếp, nào ngờ đến nơi lại hốt hoảng khi gặp người quen Sau lần đi gặp đối tác cùng sếp, anh vô tình vén được màn bí mật của vợ che giấu bấy lâu nay khiến anh sốc nặng.

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