Tâm sự đàn bà một đời chồng: Chỉ mong phần đời còn lại đừng ‘non dại’ nữa!

Đi qua bao nhiêu sóng gió, đàn bà một đời chồng chẳng cần hơn thua với ai, cũng chẳng cần phải hạnh phúc hơn ai, chỉ cần bản thân không còn non dại như trước nữa.

Đàn bà một đời chồng cần gì nhất? Có người sẽ trả lời rằng tiền, công việc, một mối quan hệ mới. Sau tổn thương, chỉ cần tìm được một người che chở nửa đời giông bão còn lại là đủ. Đàn bà một đời chồng cần nhất là sự bình yên - Ảnh minh họa: Internet Nhưng theo tôi, họ cần nhất là sự bình yên. Họ cần sự mạnh mẽ và khôn ngoan để có thể sống tiếp phần đời còn lại. Dù đi thêm bước nữa hay một mình nuôi con, họ cũng cần có sức mạnh để không còn non dại như trước.

Phụ nữ khi còn trẻ ngông cuồng và không sợ hãi. Nhưng khi nhiều lần trải qua tổn thương, họ không cho phép bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa. Họ không để đàn ông có quyền quyết định cuộc đời của mình. Họ không để bản thân phải dựa dẫm hay nhờ cậy ai. Đàn bà một lần đổ vỡ chỉ mong đừng khờ dại nữa - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ một lần đò tự ý thức rằng phần đời còn lại không được khờ dại nữa. Cuộc đời này bị lừa một lần là quá đủ, họ không cho phép bản thân ngu ngốc thêm lần nào nữa. Phụ nữ có chồng giống như một con mèo ngoan ngoãn, khép mình trong chiếc chăn ấm mong được bảo vệ.

Còn phụ nữ sau ly hôn, không có ai mang chiếc chăn ấm đến cho mình thì phải tự tìm. Không muốn mạnh mẽ, cũng phải mạnh mẽ. Không muốn kiên cường cũng bắt buộc phải kiên cường. Bởi yếu đuối cũng chẳng để ai xem, dại khờ cũng chỉ bị chê cười mà thôi. Khi đi qua nhiều thương tổn, đàn bà chỉ mong an yên cả đời - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ một đời chồng giống như con nhím, nhìn vẻ ngoài hiền lành, đáng yêu, nhưng khi bị đụng đến lại xù lông ngay. Họ phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và con, chứ chẳng trông chờ vào bất cứ ai. Phần đời còn lại của họ không được phép yếu đuối, cũng chẳng được quyền non dại. Họ trở nên dè chừng với những mối quan hệ mới. Bởi lẽ họ sợ tổn thương thêm một lần nữa. Phụ nữ một đời chồng sẽ vô cùng mạnh mẽ và kiên cường - Ảnh minh họa: Internet Sau khi đã nếm trải đủ đau thương chất chồng, họ tự động khôn ngoan. Chẳng ai dạy cho bạn cách vượt qua nỗi đau, chỉ khi ở trong nỗi đau quá lâu, bạn mới tự học được cách thoát ra. Chẳng ai dạy bạn cách chọn đàn ông sao cho đúng, chỉ khi bị phản bội, bạn mới nhận ra kiểu người nào là phù hợp với mình. Bởi vậy muốn hạnh phúc phải trải qua đau thương. Muốn an yên thì đừng khờ dại, nhẹ dạ cả tin nữa!

6 chữ vàng dành riêng cho người phụ nữ 40: Nghĩ thoáng, nhìn thoáng, buông bỏ Đàn bà 40 cần loại bỏ sân si, hiềm khích, suy nghĩ đơn giản một chút và buông bỏ những điều khiến mình phiền muộn, có vậy mới mong tâm an giữa dòng đời ồn ào.

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