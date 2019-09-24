Gửi những người đàn ông sướng quá rồi không xem vợ ra gì!

Đàn ông tệ bạc suốt đời không thể nào thành công hay có được cuộc sống hạnh phúc như khi vợ còn một lòng tận tụy, hy sinh.

Với đàn ông, cuộc sống khi có vợ sướng hơn thời độc thân rất nhiều. Hết giờ làm về nhà, cơm nước đã đợi sẵn. Việc gì vợ cũng làm giúp, nước nóng để tắm, quần áo sạch sẽ, thẳng thớm để thay. Nhìn những người đàn ông đạo mạo ngoài đường, chắc chắn sau lưng họ thế nào cũng có một người vợ đảm đang, đoan chính. Đàn ông tệ bạc phản bội vợ rồi thì đừng mong được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người đàn ông chẳng biết đến việc rửa cái bát, chiên cái trứng. Bởi họ nghĩ chẳng cần phải học làm gì. Có vợ rồi để vợ làm, đàn ông là phải có chí lớn, làm những việc lớn mới đáng mặt nam nhi.

Đàn ông chỉ việc làm việc kiếm tiền bên ngoài. Khi về nhà, họ chẳng cần phải làm gì. Nhưng phụ nữ thì lại khác, dù ở ngoài có bao nhiêu việc nhưng về nhà chắc chắn phải chu toàn việc nhà, nấu cơm lành canh ngọt đợi chồng về. Phụ nữ một khi đã chết tâm, đàn ông không giữ nổi - Ảnh minh họa: Internet Anh tôi là người khá bảo thủ. Lấy vợ được hơn 4 năm nay, vợ anh là người phụ nữ dịu dàng, cam chịu. Anh bảo chị ở nhà nội trợ, chị chẳng dám cãi lại. Ở nhà, một mình chị lo toan mọi thứ, ngày nào anh về cũng cơm nước ngon lành, chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì.

Nước nóng để tắm được chị chuẩn bị sẵn, quần áo được ủi thẳng máng ngay ngắn trên giá đồ. Việc con cái, anh cũng chẳng phải lo. Sáng chị đưa đi học chiều lại rước về, tối thì dành thời gian cùng con làm bài tập. Anh chỉ việc nằm đọc báo, xem tivi. Việc hai bên nội ngoại, cũng chẳng đến anh phải bận lòng, bởi chị đã lo đâu vào đấy. Đàn ông đừng sống trong sung sướng mà hóa rồ - Ảnh minh họa: Internet Từ ngày anh cưới vợ, có người cơm bưng nước rót sung sướng như tiên, chẳng phải bận lòng chuyện gì. Nhưng anh lại không biết trân trọng mà còn ra ngoài mèo mả gà đồng. Anh đã trở thành người đàn ông tệ bạc làm những chuyện có lỗi sau lưng người vợ tào khang của mình. Nhiều người đàn ông vô tâm là vậy, sống trong sung sướng nhưng không biết quý trọng. Đàn ông à, đừng sướng quá hóa rồ mà làm những chuyện có lỗi với vợ. Bởi đến một ngày nào đó, vợ các anh cũng sẽ buông tay. Trong một mối quan hệ, người ra sức vun vén, người lại nhẫn tâm đạp đổ, làm sao mà dài lâu được. Phụ nữ khi hết yêu rồi, tàn nhẫn lắm - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ là thế, khi yêu họ sẵn sàng hy sinh tất cả nhưng khi hết yêu rồi thì lại lạnh lùng buông bỏ. Thế nên đàn ông đừng nghĩ vợ mình hiền, dù có chuyện gì cô ấy cũng không bỏ rơi mình. Hãy nhớ một điều, khi đàn bà chết tâm, họ sẵn sàng ra đi ngay lập tức. Khi đó các anh có tiếc nuối những chuỗi ngày sung sướng trước đây cũng chẳng thể nào có lại được nữa.

Phụ nữ 30 có hai thứ nhất định phải MÊ, trong đó không có đàn ông Phụ nữ 30 mê chồng là dại. Đây mới là những điều giúp bạn hạnh phúc và nhất định phải mê hai thứ này mới mong an yên, vô lo vô nghĩ cả đời.

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